Conte-Napoli si chiude in 48 ore. Triennale da 8 milioni a stagione (Di Marzio)

Conte avrebbe inoltre chiesto Oriali nello staff, ma non è detto nel ruolo di team manager.

Il Napoli è sempre più vicino ad avere Antonio Conte in panchina nella prossima stagione. Oggi alle 18 l’ultima di campionato contro il Lecce e l’ultima del tecnico Francesco Calzona.

De Laurentiis ha dato l’ok a chiudere per Conte

Come riportato da Gianluca di Marzio:

Previsto nelle prossime 48 ore un nuovo incontro tra Conte e Manna. De Laurentiis ha dato l’ok a chiudere: proposto un contratto triennale da circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Previsto nelle prossime 48 ore un nuovo incontro tra Conte e Manna. De Laurentiis ha dato l'ok a chiudere: proposto un contratto triennale da circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus

Il tecnico ex Tottenham aveva chiesto nello staff anche Lele Oriali, ma secondo il giornalista potrebbe non avere il ruolo di team manager, come era stato precedentemente scritto.

Nello staff di Conte ci sarà anche Oriali, ma non è detto che ricoprirà il ruolo di team manager.

Scrive Repubblica:

Il summit di ieri sera tra Antonio Conte e il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna ha dato l’esito sperato. Le parti hanno trovato l’accordo economico (6 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di scudetto) e passi avanti sono stati fatti anche per il discorso tecnico. Conte ha scelto il Napoli: il sì è arrivato con grande soddisfazione. Ora toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis definire gli ultimi dettagli della trattativa, prima di passare al momento delle firme. Antonio Conte potrà contare – in caso di fumata bianca – anche su tutto il suo staff. Il Napoli vuole tornare a vincere e per il tecnico la “sua” squadra è fonte di successo. Per questo motivo la società non ha ostacolato il suo desiderio.

