Conte ha detto sì al Napoli: il summit di ieri sera è finito con l’accordo anche per lo staff (Repubblica)

Fumata bianca vicina: 6 milioni più 1 di bonus in caso di scudetto. Il tecnico d’accordo con la politica “calciatori giovani e forti”

Secondo Repubblica, è fatta per Antonio Conte al Napoli. Manca solo il placet di De Laurentiis. C’è l’accordo con Manna su cifre, staff e mercato.

Il Napoli e Conte hanno trovato l’accordo economico

Scrive il quotidiano:

Il summit di ieri sera tra Antonio Conte e il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna ha dato l’esito sperato. Le parti hanno trovato l’accordo economico (6 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di scudetto) e passi avanti sono stati fatti anche per il discorso tecnico. Conte ha scelto il Napoli: il sì è arrivato con grande soddisfazione. Ora toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis definire gli ultimi dettagli della trattativa, prima di passare al momento delle firme.

C’è l’accordo anche sullo staff

Il quotidiano continua:

Antonio Conte potrà contare – in caso di fumata bianca – anche su tutto il suo staff. Il Napoli vuole tornare a vincere e per il tecnico la “sua” squadra è fonte di successo. Per questo motivo la società non ha ostacolato il suo desiderio.

Sul mercato, l’allenatore salentino “non ha chiesto profili di alto spessore, ma ha accettato la linea societaria: calciatori giovani e forti. Fumata bianca vicina, Conte ha accettato“.

De Laurentiis potrebbe annunciarlo al convegno di lunedì sul razzismo (Corrmezz)

De Laurentiis potrebbe annunciare Conte al convegno di lunedì sul razzismo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Il Napoli ha accelerato per Conte con un contratto fino al 2027 per un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus per il ritorno del Napoli in Champions League. La trattativa è all’ultimo miglio, ad un passo dal definitivo sì e domani mattina durante il convegno «L’Italia è un paese razzista?» in programma al centro commerciale Jambo con la partecipazione di Juan Jesus e dello stesso presidente De Laurentiis potrebbero arrivare annunci e approfondimenti. Conte è pronto a condividere con il Napoli un mercato di giovani di valore, magari integrato con qualche giocatore di maggiore esperienza.

