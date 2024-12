Napoli, Conte ha chiesto Oriali come team manager (Sportmediaset)

Avrebbe chiesto il bomber Lukaku e avrebbe indicato il suo fedelissimo Lele Oriali per il ruolo di team manager al posto di Giuseppe Santoro.

Sportmediaset conferma l’indiscrezione lanciata questa mattina da Tuttosport. Conte si avvicina sempre di al Napoli, la trattativa condotta da Manna e Chiavelli sta portando i suoi frutti. L’intessa dovrebbe essere pressoché totale, manca solo la firma di De Laurentiis. Conte avrebbe avanzato due richieste: Lukaku per il post Osimhen e il fidato Lele Oriali come team manager.

Lukaku e Oriali: i punti fermi da cui Conte riparte

Scrive Sport Mediaset:

In casa Napoli si scalda la pista Antonio Conte. Stando a Tuttosport, della trattativa se ne starebbe occupando il duo Manna-Chiavelli, col neo ds impegnato a raccogliere le indicazioni del tecnico. L’ex ct dell’Italia avrebbe già avanzato almeno due richieste precise. Una di campo, l’altra organizzativa. Con Osimhen in partenza, per l’attacco Conte avrebbe chiesto bomber Lukaku, mentre a livello dirigenziale avrebbe indicato il suo fedelissimo Lele Oriali per il ruolo di team manager al posto di Giuseppe Santoro.

Sì al Napoli: il summit di ieri sera è finito con l’accordo anche per lo staff (Repubblica)

Secondo Repubblica, è fatta per Antonio Conte al Napoli. Manca solo il placet di De Laurentiis. C’è l’accordo con Manna su cifre, staff e mercato.

Il summit di ieri sera tra Antonio Conte e il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna ha dato l’esito sperato. Le parti hanno trovato l’accordo economico (6 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di scudetto) e passi avanti sono stati fatti anche per il discorso tecnico. Conte ha scelto il Napoli: il sì è arrivato con grande soddisfazione. Ora toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis definire gli ultimi dettagli della trattativa, prima di passare al momento delle firme.

