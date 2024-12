Ligue 1, ancora nessun accordo per i diritti tv: la Lega non vuole abbassare il prezzo

Si aggira intorno ai 500 milioni di euro. Vorrebbero eliminare l’esclusività di un solo canale e fare accordi con varie piattaforme, ma al momento non sembra esserci sbocco.

Il principale candidato dei diritti tv della Ligue 1 Canal+ si è ritirato dalla corsa per accaparrarsi la nuova stagione del massimo campionato francese. Ora, a tre mesi dalla ripartenza del campionato, non è stato ancora designato chi trasmetterà la Ligue 1.

La Ligue 1 non ha ancora un accordo per i diritti tv della prossima stagione

Rmc Sport scrive:

Non è stato ancora raggiunto un accordo sulla Ligue 1. La situazione rimane bloccata una settimana prima dell’assemblea generale della Lega, dove i presidenti dei club sono in attesa di risposte sui diritti tv. Un’alternativa è emersa negli ultimi giorni: non pensare più a una distribuzione esclusiva di un solo canale, ma tramite accordi con varie piattaforme. Ma bisognerebbe abbassare il prezzo dei diritti Tv, probabilmente intorno ai 500 milioni di euro. Quello che la Lega si rifiuta di considerare al momento.

Ne aveva scritto a febbraio anche Le Parisien

Il principale candidato si è ritirato dalla corsa. C’è quindi il concreto rischio che la storica Canal+ non trasmetta più la partite di Ligue1.

“Questo giovedì mattina Maxime Saada, presidente di Canal+, è stato intervistato all’Assemblea nazionale dalla commissione parlamentare d’inchiesta. Alla domanda posta dal deputato della maggioranza Karl Olive, membro del consiglio di amministrazione della Lfp (la Lega di calcio francese), sulle trattative in corso per i diritti televisivi della Ligue 1 e della Ligue 2 tra il 2024 e il 2029. Saada ha risposto senza gire di parole: «Crediamo di essere stati vittime di un danno molto significativo per il gruppo Canal+. Ciò spiega principalmente il deficit attuale di Canal+ in Francia. In queste condizioni, non abbiamo rinnovato la nostra partecipazione al bando di gara della Ligue 1 e ad oggi non parteciperemo alle trattative»“.

