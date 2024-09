Slovenia-Danimarca, sarà il primo pareggio di Euro 2024: 1-1 il punteggio finale

La Slovenia ha la carta Ilicic da giocarsi. I danesi faranno la partita ma gli sloveni reagiranno piuttosto bene, dell’ex Atalanta il gol del pareggio

La giornata di Euro 2024 continua con la prima partita del gruppo C, quella tra Slovenia e Danimarca. Stasera alle 21 il big match tra Inghilterra e Serbia. Slovenia, Danimarca e Serbia si contendono tutte il secondo posto del gruppo C (dando per scontato il primo posto degli inglesi). La favorita sembra la Danimarca che oggi ha l’opportunità di ipotecare la qualificazione agli ottavi.

Slovenia-Danimarca, sarà il primo pareggio di Euro 2024

Danimarca e Slovenia si conoscono piuttosto bene, erano nello stesso girone di qualificazione a Euro 2024. Sono arrivate a pari punti, prima la Danimarca esclusivamente per differenza reti ma stesso numero di vittorie e di pareggi. Ora si ritrovano nella fase finale del torneo. I favori del pronostico pendono per la Danimarca ma la Slovenia è un osso piuttosto duro. Da questa partita uscirà il primo pareggio del torneo.

Gli sloveni sono reduci da sei risultati utili consecutivi, in cui hanno collezionato quattro vittorie e due pareggi. Sensazioni positive dalle ultime amichevoli tra cui anche una vittoria contro il Portogallo. Spicca anche il ritorno di Josip Ilicic che nell’ultima amichevole contro l’Armenia ha segnato appena quattro minuti dopo il suo ingresso in campo.

La Danimarca non ha mai perso contro la Slovenia. I danesi hanno vinto 5 delle sei partite giocate contro gli sloveni più un pareggio. Dal 1992, la Danimarca ha passato i gironi dell’Europeo solo in due occasioni: nel 2004 (quarti di finale) e nel 2020 (semifinale).

La Slovenia saprà come fermare gli attacchi danesi. Inoltre ha la carta Ilicic da giocarsi. Insomma, i danesi faranno la partita ma gli sloveni reagiranno piuttosto bene. 1-1 il punteggio finale con gol del pareggio di Ilicic.

Le probabili formazioni di Slovenia-Danimarca

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. Allenatore: Kek.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Maehle, Kjaer, Andersen, Kristiansen; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind. Allenatore: Hjulmand.

ilnapolista © riproduzione riservata