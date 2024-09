Ancelotti aveva capito prima di tutti che Fabian Ruiz era un grande giocatore (Marca)

Chiese al Napoli un centrocampista e voleva lo spagnolo. Quando è arrivato era uno sconosciuto, Ancelotti si prese cura di lui anche fuori dal campo

Fabian Ruiz ha incantato tutti in Spagna. Compreso Marca che ricorda come l’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che lo ha allenato a Napoli, aveva visto bene su di lui. Già allora l’italiano aveva visto le enorme potenzialità dello spagnolo che quanto arrivo a Napoli aveva da poco vinto l’Europeo Under21 e si era affermato nel Betis.

Fabian Ruiz aveva incantato agli Europei U21: Ancelotti ne rimase incantato

Scrive Marca:

Nel 2019, la Spagna under 21 guidata da Luis de la Fuente vinse l’Europeo di categoria in Italia. L’allora ct inserì a centrocampo Fabián Ruiz che si dimostrò subito in forma e adatto per le categorie superiori. Segnò contro la Polonia, fornì un assist nella sconfitta per 4-1 della Francia in semifinale e realizzò un gol e fornì un assist nella finale contro la Germania. Alla fine del torneo vinse il titolo di miglior giocatore dell’Europeo e uomo partita della finale, cosa che è accaduta anche questo sabato a Berlino contro la Croazia.

In quel momento Fabián Ruiz era un po’ sconosciuto. Si trovava già a Napoli, oggi al Psg la situazione è simile. Ma durante il suo percorso il nazionale spagnolo ha trovato tanti padri calcistici e, senza dubbio, uno di questi è stato Carlo Ancelotti. L’italiano lo ha voluto a Napoli nella stagione 2018-2019 . Fu la sua prima richiesta, un centrocampista. Il club lo accontentò e pagò 30 milioni di euro per un giocatore fino ad allora sconosciuto

Ruiz può giocare in ogni zona del centrocampo. Cosa per cui l’allenatore del Real Madrid era disposto a fare follie in quel momento. Con lui Ancelotti non ha lavorato solo in campo. “L’allenatore era consapevole che Fabián era alla sua prima esperienza fuori dalla Spagna e si è preso cura di lui. Più volte Ancelotti ha ribadito che vedeva in lui un grande giocatore. Vedendo quanto accaduto qualche tempo dopo, sembra che Ancelotti non avesse torto“.

