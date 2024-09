Buongiorno, De Laurentiis pronto a fare una nuova offerta più vicina alle richieste del Torino (Relevo)

Il giornalista Matteo Moretto su X: “Nei prossimi giorni il club azzurro punta a raggiungere una base di accordo con l’entourage del difensore”

Napoli, si continua a trattare per Buongiorno. De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle richieste del Torino con una nuova offerta.

Buongiorno, il Napoli pronto a raggiungere l’accordo con l’entourage

Lo scrive il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, su X:

Il Napoli continua a lavorare per Alessandro Buongiorno, il primo obiettivo in difesa. Nei prossimi giorni il club azzurro punta a raggiungere una base di accordo con l’entourage del difensore, che ora è totalmente focalizzato sull’Europeo. Napoli e Torino stanno dialogando per studiare la fattibilità dell’operazione. Aurelio De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle richieste dei granata con una nuova offerta.

Buongiorno, il Napoli non ha fretta: sul piatto ci sono 35 milioni cash. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

La marcia del Napoli verso Alessandro Buongiorno è costante. Come costante è la resistenza del Torino: la richiesta è 45 milioni di euro tra base fissa e bonus, anche se la società continua a dire pubblicamente che l’alfiere granata non è sul mercato e non ha prezzo, mentre il Napoli è attestato intorno ai 35 milioni di euro con i bonus; soltanto cash, nessuna contropartita tecnica sul tavolo delle trattative. Il club azzurro è deciso: è Buongiorno, 25 anni, il primo obiettivo per rinforzare la difesa. Ma allo stesso tempo è anche fermo sulle proprie posizioni: non ha fretta né voglia di forzare, ha un piano preciso, certi parametri da rispettare e alcuna intenzione di farsi prendere per la gola.

