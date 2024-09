Euro2024, Serbia-Inghilterra finirà 1-3

Tra i possibili marcatori Bellingham, Kane e Vlahovic. L’Inghilterra parte favorita contro la squadra di Stojkovic

Stasera farà il suo esordio a Euro2024 l’Inghilterra, che punta a vincere il titolo dopo la cocente sconfitta in finale contro l’Italia nel 2021. La squadra di Southgate arriva all’Europeo con qualche preoccupazione per la deludente sconfitta contro l’Islanda in amichevole, ma contro la Serbia gli inglesi partono favoriti.

I serbi si sono qualificati a Euro2024 arrivando secondi nel proprio girone, alle spalle dell’Ungheria. Hanno collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per un totale di 14 punti. L’Inghilterra è arrivata prima nel proprio girone (dove c’era anche l’Italia), con 20 punti, 6 vittorie e 2 pareggi.

L’Inghilterra gioca il suo 11esimo Europeo, un gran numero che nasconde un record negativo: nessuna squadra ha mai giocato tante partite quanto gli inglesi senza mai vincere la competizione.

Serbia- Inghilterra, le probabili formazioni di Sky

Serbia (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Kostic; S. Milinkovic-Savic; Vlahovic, Mitrovic. Ct Stojkovic

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct Southgate

Euro2024, il nostro pronostico di Serbia-Inghilterra

All’Inghilterra non mancano giocatori su cui fare affidamento: il giovane Bellingham, Kane che è sempre una certezza. D’altro canto per la Serbia c’è qualche giocatore che potrebbe far male agli inglesi come Samardzic e Vlahovic. L’attaccante della Juve non è inserito tra i nomi che partiranno dal primo minuto, ma potrebbe subentrare a partita in corso e dare una mano concreta alla sua squadra.

Secondo noi, l’Inghilterra non avrà troppi problemi a battere la Serbia. Il nostro pronostico è 1-3, tra i possibili marcatori potrebbero esserci Kane, Bellingham e Vlahovic.

