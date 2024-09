Szczesny prova a fare da muro ma l’Olanda rimonta lo stesso: 1-2 con i gol di Gapko e Weghorst.

Euro2024, l’Olanda batte la Polonia di Zielinski in rimonta. Una vittoria meritata, arrivata con fatica per via di un eroico Szczesny che ha salvato la Polonia più volte quest’oggi.

Euro2024, l’Olanda trova la vittoria all’esordio

La partita è iniziata con il pressing asfissiante dell’Olanda. Già al 9′ Szczesny si è reso protagonista di una parata miracolosa su Reijnders. Poi è accaduto l’inaspettato, nel momento di massimo dominio degli olandesi, ha segnato la Polonia. Su calcio d’angolo insaccato con un colpo di testa da Buksa. Da lì è partita la missione rimonta per la squadra di Koeman. Al 29′ la pareggia Gakpo con un destro al limite dell’area deviato da Salamon.

Nel secondo tempo meno energie per entrambe le squadre, ma l’Olanda trova la forza per lo sprint finale e al 83′ trova il gol della rimonta con Weghorst subentrato dalla panchina. Al primo pallone toccato l’attaccante trova il gol della vittoria.

La Polonia proverà a rifarsi venerdì contro l’Austria.

