Euro 2024, l’uomo neutralizzato dalla polizia ferito alla gamba. «Nessun legame tra l’aggressione e il calcio»

Dal portavoce della polizia. L’evento non sarebbe legato al calcio. L’uomo era uscito da un bar con in mano una specie di piccone e una Molotov

Ci sono ulteriori aggiornamenti circa l’aggressione avvenuta ad Amburgo ai danni di tifosi olandesi e polizia prima della partita di Euro 2024 tra Polonia e Olanda. Secondo la ricostruzione fornita dal portavoce della polizia, e diffusa dalla Faz, l’evento non sarebbe legato al calcio e quindi agli Europei. L’uomo si trovava in un bar dal quale poi è uscito brandendo un piccone (non un ascia) e una bottiglia molotov.

Nessun legame con il calcio

La polizia ha sparato a un uomo armato di piccone e di una bottiglia molotov. «È stato colpito a una gamba e sta ricevendo cure mediche», ha detto domenica un portavoce della polizia. Secondo i primi accertamenti la polizia ritiene che si sia trattato di un unico colpevole. «L’evento a Heiligengeistfeld è soggetto a diversi controlli di sicurezza e la zona è ben protetta», ha scritto la polizia su X.

Scrive la Faz:

“Il portavoce ha riferito che l’uomo era uscito da un bar nella Silbersackstrasse. Aveva in mano uno strumento, una specie di piccone, e lo puntava contro gli agenti di polizia in modo “minaccioso”. Gli hanno chiesto di posare gli strumenti. Aveva in mano anche una bottiglia Molotov. «Ha continuato a creare una situazione minacciosa», ha detto il portavoce. Gli agenti hanno poi sparato”.

«Secondo le conoscenze attuali non esiste alcun collegamento con il calcio», ha detto il portavoce. L’incidente è avvenuto vicino alla stazione della S-Bahn Reeperbahn, a più di un chilometro dalla zona ufficiale dei tifosi.

Euro 2024: paura e terrore ad Amburgo (Bild)

Momenti di paura oggi ad Amburgo prima della partita di Euro 2024, Polonia-Olanda. Secondo quanto riporta la Bild, un uomo potrebbe essere stato ucciso da alcuni colpi di pistola sparati dalla polizia. L’uomo avrebbe spaventato la folla di tifosi con una ascia d’oro, cosa che ha richiesto l’intervento della polizia. Scrive la Bild:

C’è stata una grande operazione di polizia sulla Reeperbahn di Amburgo. Un uomo armato di ascia è stato ucciso dalla polizia vicino a Silbersackstrasse. Durante la marcia dei tifosi olandesi delle 12.30, gli agenti di polizia sono intervenuti contro un uomo che ha aggredito gli agenti sul posto con un martello color oro. Contro l’aggressore hanno usato prima lo spray al peperoncino, poi un’arma da fuoco. Colpito da diversi colpi, l’uomo si è accasciato a terra. Potrebbe essere stato ucciso.

40.000 tifosi stavano festeggiato pacificamente durante la marcia dei tifosi olandesi prima della partita tra Polonia e Olanda. Poi alle 12:30 gli agenti di polizia hanno dovuto intervenire contro un uomo agitato che ha attaccato tifosi e funzionari con un’ascia dorata in mezzo al trambusto dei tifosi. Secondo la polizia, inizialmente un agente di polizia ha sparato solo un colpo di avvertimento per fermare l’aggressore. Sono stati poi esplosi diversi colpi finché l’uomo non è crollato a terra. Nello zaino l’aggressore aveva anche una bottiglia Molotov.

ilnapolista © riproduzione riservata