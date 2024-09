Euro2024, scontri tra i tifosi dell’Inghilterra e della Serbia. Volano sedie e tavoli (VIDEO)

Poco dopo le 15.30, ora locale, decine di serbi davanti al bar Aleppo sulla Arminstraße, nel centro di Gelsenkirchen, sono stati presi di mira con dei proiettili. Secondo testimoni oculari, prima dell’arrivo di 200 agenti antisommossa tedeschi, gli hooligan inglesi hanno lanciato contro i tifosi serbi “tutto quello che potete immaginare”.

Un uomo, che si dice provenisse da Birmingham, è stavo ferito gravemente alla testa mentre veniva coinvolto negli scontri, ma si è rifiutato di fornire il suo nome agli agenti presenti sulla scena. È stato visto ricevere cure mediche. I tifosi inglesi sono fuggiti.

Il Telegraph scrive che:

“Ci sono stati scontri tra i tifosi dell’Inghilterra e della Serbia nel centro di Gelsenkirchen, dove stasera alle 20 inizierà la partita di Euro2024 tra le due squadre. Un gruppo di tifosi ha attaccato gli altri con delle bottiglie prima di lanciare sedie e far cadere tavoli. Un gruppo di tifosi ha poi inseguito l’altro gruppo per strada mentre la polizia antisommossa lo inseguiva. Sono intervenute decine di agenti della polizia e sono stati visti complessivamente 22 furgoni dirigersi verso la parte della città più vicina alla stazione ferroviaria. Si ritiene che sia stato un gruppo di tifosi inglesi ad aggredire i serbi in un ristorante italiano.

Sul web alcune immagini degli scontri.

Momenti di paura oggi ad Amburgo prima della partita di Euro 2024, Polonia-Olanda. Secondo quanto riporta la Bild, un uomo potrebbe essere stato ucciso da alcuni colpi di pistola sparati dalla polizia. L’uomo avrebbe spaventato la folla di tifosi con una ascia d’oro, cosa che ha richiesto l’intervento della polizia. Successivamente è emerso che l’uomo è stato colpito alle gambe. Scrive la Bild:

C’è stata una grande operazione di polizia sulla Reeperbahn di Amburgo. Un uomo armato di ascia è stato ucciso dalla polizia vicino a Silbersackstrasse. Durante la marcia dei tifosi olandesi delle 12.30, gli agenti di polizia sono intervenuti contro un uomo che ha aggredito gli agenti sul posto con un martello color oro. Contro l’aggressore hanno usato prima lo spray al peperoncino, poi un’arma da fuoco. Colpito da diversi colpi, l’uomo si è accasciato a terra.