Euro 2024: paura e terrore ad Amburgo. La polizia spara a un uomo con un’ascia, non è morto (Bild)

L’uomo avrebbe aggredito gli agenti con un martello color oro. Alle 15 si gioca il match tra Polonia e Olanda

Momenti di paura oggi ad Amburgo prima della partita di Euro 2024, Polonia-Olanda. Secondo quanto riporta la Bild, un uomo potrebbe essere stato ucciso da alcuni colpi di pistola sparati dalla polizia. L’uomo avrebbe spaventato la folla di tifosi con una ascia d’oro, cosa che ha richiesto l’intervento della polizia. Successivamente è emerso che l’uomo è stato colpito alle gambe. Scrive la Bild:

C’è stata una grande operazione di polizia sulla Reeperbahn di Amburgo. Un uomo armato di ascia è stato ucciso dalla polizia vicino a Silbersackstrasse. Durante la marcia dei tifosi olandesi delle 12.30, gli agenti di polizia sono intervenuti contro un uomo che ha aggredito gli agenti sul posto con un martello color oro. Contro l’aggressore hanno usato prima lo spray al peperoncino, poi un’arma da fuoco. Colpito da diversi colpi, l’uomo si è accasciato a terra.

40.000 tifosi stavano festeggiato pacificamente durante la marcia dei tifosi olandesi prima della partita tra Polonia e Olanda. Poi alle 12:30 gli agenti di polizia hanno dovuto intervenire contro un uomo agitato che ha attaccato tifosi e funzionari con un’ascia dorata in mezzo al trambusto dei tifosi. Secondo la polizia, inizialmente un agente di polizia ha sparato solo un colpo di avvertimento per fermare l’aggressore. Sono stati poi esplosi diversi colpi finché l’uomo non è crollato a terra. Nello zaino l’aggressore aveva anche una bottiglia Molotov.

Allarme hooligans: su internet in vendita t-shirt con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence» (CorSera)

Oltre al terrorismo, anche gli hooligans minacciano la festa di Euro 2024. La Germania ha schierato una molte di polizia mai vista prima ma la prudenza non è mai troppa. Su internet si vendono maglie con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence», la partita più a rischio è Serbia-Inghilterra. Lo scrive il Corriere della Sera.

Allarme hooligans, il solito incubo che ritorna. L’allarme per l’arrivo degli ultrà più violenti, specie quelli dell’est Europa, ormai i più pericolosi, è altissimo. Ogni giorno in Germania verranno schierati 22mila agenti. Su Internet sono in vendita t-shirt con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence», a dimostrazione che i violenti si preparano a entrare in azione.

Cinque partite ad altissimo rischio di incidenti, solo nella fase a gironi. La prima si giocherà stasera a Gelsenkirchen, fra Serbia e Inghilterra, una vera e propria prova generale. Previsto l’arrivo di 40mila tifosi inglesi. La questione di fondo è principalmente politica. Il riferimento è alle tensioni per l’invasione della Russia in Ucraina, visto che la parte più violenta del tifo serbo è allineata con le posizioni di Putin. In più cade il 25° anniversario dei bombardamenti Nato su Belgrado, in cui il Regno Unito ebbe un ruolo chiave.

ilnapolista © riproduzione riservata