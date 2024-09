La Ferrari l’ha fatto di nuovo: vince la 24 Ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo

La Ferrari l’ha fatto di nuovo. Ha trionfato a Le Mans vincendo la 24 ore con la macchina numero 50, guidata da Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molin. La lotta con la Toyota è stata dura, a causa anche di un problema alla portiera sinistra che la Ferrari numero 50 ha avuto a due ore dalla fine. A 14 secondi dai vincitori la Toyota Gazoo Racing numero 7 di Lopez, Kobayashi e De Vries. Sul podio anche la Ferrari di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, vincitori della scorsa Le Mans.

Come riporta l’Ansa, per il Cavallino Rampante si tratta dell’11esima vittoria assoluta nella classica maratona endurance francese, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta l’11 giugno 2023 con la 499P numero 51: i precedenti risalgono al 1949, 1954, 1958, e agli anni compresi tra il 1960 e il 1965.

