Dopo aver ascoltato i fischi al Maradona, De Laurentiis non è neanche passato negli spogliatoi (CorSport)

Il finale di stagione del Napoli è un finale horror, tanto da far arrendere anche De Laurentiis al disastro. Dopo la sconfitta contro il Bologna al Maradona, il presidente del Napoli non è passato neanche dagli spogliatoi: ha accettato la richiesta di silenzio stampa della squadra e se n’è andato.

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

L’undicesima sconfitta stagionale ha fatto male: sabato, al 12’, il Napoli era già sotto di due gol con il Bologna al Maradona, e nonostante avesse davanti 78 minuti più i recuperi per rialzare la testa e rimettere in piedi la partita, è andato lentamente a picco. Aurelio De Laurentiis ha ascoltato i fischi e la contestazione del popolo delle curve al ritmo impietoso del coro, «Aurelio cacciali tutti», e alla fine non è neanche passato dagli spogliatoi. Non è andato dalla squadra: ha preso atto della decisione di Calzona di non parlare, del silenzio stampa, ed è sfilato via.

Il Napoli vuole rifondare. Partendo dall’allenatore, il presidente De Laurentiis, vuole ricostruire una squadra capace di tornare a fare la differenza per la prossima stagione. Per fare questo ha cominciato a sondare il mercato, il primo obiettivo è sostituire Osimhen che lascerà la maglia azzurra a fine stagione, ma la ricerca non è semplice. Non tanto per una questione economica, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, ma per una quesitone di obiettivi e appeal, il Napoli infatti non giocherà la Champions il prossimo anno.

“La caccia al nove è ufficialmente partita. Da mesi, per la verità, perché l’addio di Victor Osimhen non è più un’ipotesi ma una certezza.E allora Aurelio De Laurentiis e il suo staff continuano a sondare il mercato, a caccia dell’occasione giusta. Il toto attaccante inizialmente comprendeva diversi giocatori di livello internazionale, ma il fallimento tecnico del progetto azzurro ha costretto il Napoli ad abbassare il tiro: per intenderci, Jonathan David e Santiago Gimenez, rispettivamente centravanti del Lilla e del Feyenoord, erano i primi nomi della lista dello scouting azzurro, ma oggi restano obiettivi inavvicinabili senza la carta Champions da giocare”.

