Chi li sborserebbe oggi 120 milioni per il nigeriano? Di Lorenzo è considerato il lato debole della difesa, più di Mario Rui: è quanto dire

Osimhen speriamo di averlo già venduto sennò sono dolori. A Firenze sognano Italiano a Napoli

Cesare – Caro Guido il Napoli dopo averci intossicato Natale (Roma-Napoli dell’antivigilia) adesso ci ha intossicato anche Pasqua. Brutta sconfitta degli azzurri usciti dal campo tra i fischi del Maradona. Direi un Napoli completamente inerme, demotivato ed in caduta libera. L’Atalanta di Gasperini ha ancora una volta dimostrato di essere una squadra aggressiva e fisica e con una idea di gioco, indipendentemente da chi scende in campo ed oggi non vi erano Koopmeiners e Lookman (per un’ora e poi subentrati) e De Ketelaere, sicuramente tra i migliori quest’anno.

Guido – Mio caro il Napoli ancora una volta ha dimostrato di essere una squadra slegata, imprecisa, debole in difesa e spuntata in attacco. La partita, soprattutto nel primo tempo, è stata un susseguirsi di errori da parte degli azzurri. Juan Jesus ha regalato con una grave disattenzione il secondo gol ed è stato facilmente superato sul terzo. E il primo e il terzo gol sono stati un festival di errori (inclusi quelli di Meret, che però poi ha fatto qualche bella parata). Di Lorenzo ormai in fase difensiva è diventato un grande problema e gli avversari il suo lato lo considerano quello debole, più di quello di Mario Rui. Ed è quanto dire.

Cesare – E passiamo al centrocampo. Un inguardabile e ciondolante Anguissa, un tipicamente imbrigliato Lobotka (e ormai passa sempre indietro o lateralmente ad un metro) e un inconcludente Traorè. In attacco con un inefficace Politano ed un inguardabile Raspadori. E a questo punto per il sopravvalutato Raspadori penso che ormai non ci siano più alibi. A centravanti con la nazionale è stato di recente protagonista di una prova a dir poco deludente ed oggi a sinistra è stato inguardabile. E questi sono i due ruoli in cui dovrebbe dare il meglio. Mah.

Guido – E parliamo di Osimhen. Dopo un primo tempo in cui anche lui è stato inguardabile, nella ripresa è andato leggermente meglio. Ma comunque i dieci milioni di stipendio sembrano francamente uno spreco assoluto. Voglio vederlo dall’anno prossimo in un’altra squadra a giocare due partite sì e una no, a partire in anticipo per le vacanze, a tornare con una settimana di ritardo…

Cesare – E se continua così se non lo hanno ancora venduto sarà difficile secondo me trovare chi pagherà 120 milioni. E se lo hanno, come si dice, già venduto gli acquirenti cominceranno a pensare a un pacco. Diciamoci la verità per essere determinante il nigeriano deve essere in una forma strabiliante perché tecnicamente è modesto. Penso che nel Napoli di Maradona con Diego, Careca e Giordano si sarebbe seduto in panca.

Guido – Nel secondo tempo l’ingresso di Zielinski e Ngonge e poi di Lindstrom (rimane un mistero, il danese sembra inadatto al gioco del calcio), dopo una fiammata iniziale, non ha cambiato di gran lunga le cose, anche se il Napoli ha provato a giocare. Comunque è chiaro che il Napoli ormai è fuori da tutto e dobbiamo solo sperare che termini presto questo campionato. Ma questo lo avevano capito tutti tranne alcuni giapponesi rintanati nella giungla.

Cesare – Ora la palla passa al Presidente che dovrà considerare un nuovo progetto con un nuovo allenatore (risparmiamoci Italiano, i miei amici fiorentini già sognano la sua partenza da Firenze) e tanti nuovi giocatori.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: mediocre; Guido: scarso

Mario Rui – Cesare: modesto; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: scarso; Guido: scarso

Juan Jesus – Cesare: scarsissimo come a Cagliari; Guido: molto scarso

Anguissa – Cesare: insufficiente; Guido: scarso

Lobotka – Cesare: modesto; Guido: sufficiente

Traorè – Cesare: modesto; Guido: scarso

Politano – Cesare: inconcludente; Guido: scarso

Osimhen – Cesare: inconcludente ; Guido: deludente

Raspadori – Cesare : pessimo; Guido: scarso

Zielinski – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Ngonge – Cesare: non pervenuto; Guido: sufficiente

Lindstrom – Cesare: inguardabile; Guido:scarso

Simeone – Cesare: modesto; Guido: scarso

Calzona – Cesare: scarso; Guido: chi nasce sergente non può diventare generale

