Settimana prossima ci sarà l’incontro tra il presidente e l’allenatore. I candidati a sostituire Xavi sono Rafa Márquez e Hansi Flick

Laporta vuole licenziare Xavi, ma così farebbe perdere circa 20 milioni al Barça (Mundo Deportivo)

Quella del Barcellona e Xavi è diventata una vera e propria telenovela: prima l’annuncio dell’addio, poi il ritorno sui propri passi e infini quelle dichiarazioni scottanti sulla situazione finanziaria della squadra, che non sono piaciute al presidente Laporta. E ora il presidente dei blaugrana sta riflettendo sul futuro di Xavi.

Mundo Deportivo scrive che “Laporta continua ad avere l’intenzione di licenziarlo la prossima settimana, nonostante alcune voci influenti gli abbiano consigliato di pensarci prima un paio di volte, per quello che potrebbe comportare in termini di immagine e di spreco finanziario. E i licenziamenti di Xavi e del suo staff sono stimati in circa 20 milioni”.

Laporta e Xavi si incontreranno per determinare il futuro dell’allenatore

L’incontro tra Xavi e Laporta ci sarà settimana prossima. Sebbene l’intenzione del presidente sia quella di mandare via l’allenatore, non è detto che il confronto non gli faccia cambiare idea. “Laporta dovrebbe informare Xavi che non conta su di lui. Naturalmente, quando si tratta di due persone emotive che parlano senza mezzi termini, bisognerà vedere se ciò porterà al divorzio o si trasformerà nuovamente in una riconciliazione”.

I possibili candidati alla panchina

Nel caso in cui le strade di Xavi e quelle del Barcellona dovessero separarsi, le opzioni per la panchina dei blaugrana sarebbero due: Rafa Marquez e Hansi Flick.

“Uno è Rafa Márquez. Il messicano soddisfa un requisito che piace a Laporta: essendo un ex giocatore del Barça, si è formato allenando la squadra riserve, dove è stato per due stagioni. Il contratto di Márquez è in scadenza e il Barça deve offrirgli il rinnovo, ma dipende se verrà scelto o meno per sostituire Xavi . Ha un buon rapporto con Deco e Laporta e conosce i giovani della squadra riserve e delle giovanili.

L’altra opzione più plausibile per la panchina è Hansi Flick. Rappresentato da Pini Zahavi, amico di Laporta , ha a suo favore il record di aver vinto sei coppe con il Bayern. D’altra parte non conosce le peculiarità del club, il suo calcio formativo e la lingua“.

