Xavi: «Se perdiamo domani, perdiamo la Liga. Burgos? Commento disgustoso su Yamal»

Il tecnico del Barcellona Xavi ha tenuto la conferenza stampa in vista del match di Liga contro il Cadice, domani alle 21.

Sul match di domani:

«Il Cadice ha perso solo una partita delle ultime cinque, si stanno giocando la salvezza. Sarà una partita difficile. Sono una squadra organizzata, aggressiva. Vedremo come arriveremo fisicamente dopo il match di Champions. Questi sono tre punti vitali se vogliamo competere fino alla fine in questo campionato».

«E’ una partita fondamentale, se non vinciamo, il campionato può praticamente finire. È complicato e difficile, ma non stiamo gettando la spugna. Il Clasico sarà un match inutile se perdiamo domani. Vedremo cosa faranno anche loro. Stiamo giocando per un titolo, non penso di dover motivare ancor di più la squadra».

Domenica prossima ci sarà il Clasico contro il Real Madrid:

«Il risultato non mi cambierà la stagione. Sono preoccupato piuttosto per la stanchezza. Faremo di tutto per vincere. Dovremo per un attimo parcheggiare la Champions League. Per noi è importante vincere, perché avremmo la possibilità di vincere il campionato. Se perdessi, sarei quasi condannato a dare il titolo al Real Madrid. Siamo in un buon momento».

Cosa è accaduto dopo la sua decisione di lasciare il club a fine stagione:

«Dopo la mia decisione, c’è stata più tranquillità nell’ambiente. E’ stata una decisione saggia. Abbiamo guadagnato serenità, ed è per questo che siamo dove siamo. In caso contrario, sarebbe stato più difficile. Con la decisione presa, ero sicuro che saremmo arrivati a questo punto».

Sul commento di Burgos in merito a Lamine Yamal:

«Il commento è stato disgustoso e condannabile. Lamine sta bene, è tranquillo. Non c’è più bisogno di parlarne».

Il Barça nelle ultime partite sta prendendo meno gol:

«Siamo migliorati perché sono migliorati tutti i giocatori. Era un problema collettivo».

