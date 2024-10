Djokovic si ritira da Madrid, Sinner sarà testa di serie numero 1 (Sky)

L’altoatesino, che non difende punti nel torneo, avrà l’occasione di macinare punti e avvicinarsi al serbo nel ranking

Djokovic salterà il Masters 1000 di Madrid, ciò vuol dire che Sinner sarà testa di serie numero 1. Mentre il tennista serbo intensificherà gli allenamenti in vista del torneo di Roma e del Roland Garros, l’altoatesino avrà l’occasione di macinare punti e avvicinarsi alla prima posizione nel ranking (non difende punti a Madrid).

Djokovic salta Madrid, Sinner ha l’occasione di fare punti

Ne parla Sky:

“Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 24 aprile al 5 maggio in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Il tennista serbo, che aveva saltato il torneo anche nel 2023, decide così di preservarsi e preparare al meglio Roma e Parigi. Un forfait programmato, in una settimana in cui Nole non aveva nessun punto da difendere. Jannik Sinner sarà dunque testa di serie numero 1: l’altoatesino, anche lui con zero punti da difendere, potrà così avvicinare il serbo nel ranking. Il sorpasso non si concretizzerà a Madrid, ma l’azzurro (con un buon risultato) potrebbe pensare di compiere il sorpasso già al Foro Italico. Al posto di Djokovic entra in tabellone il francese Luca Van Assche”.

Jannik Sinner intervistato da Sportweek. Il numero due del tennis ha parlato delle sue passioni, del rapporto con i soldi e di come sia felice di essere un esempio per i più piccoli. I prossimi appuntamenti dell’italiano saranno gli Internazionali che partiranno l’8 maggio, e poi testa al Roland Garros che insieme all’Olimpiade di Parigi costituiscono tre grandi obiettivi per i prossimi mesi.

L’Italia è pazza di te, i circoli hanno la coda di persone che vogliono iscriversi. Che effetto fa?

«Mentirei se dicessi che sono indifferente a tutto questo. Mi fa piacere, un enorme piacere. Perché, se posso aiutare tutto il movimento a crescere allora sto facendo qualcosa di buono, che va oltre al vincere trofei».

ilnapolista © riproduzione riservata