Sainz il precestinato va più forte di Leclerc il predestinato, imbarazzo alla Ferrari (Corsport)

Sainz è arrivato tre volte su tre davanti a Leclerc. Vasseur non è felice di veder brillare il pilota che Maranello ha scaricato

Sainz il precestinato va più forte di Leclerc il predestinato, imbarazzo alla Ferrari. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fulvio Solms.

Scrive il Corsport.

Molto paradossalmente abbiamo il Predestinato che va peggio del Precestinato.

A volte ingannano ma hanno la testa dura, i numeri. La classifica vede davanti Leclerc (59-55) per via dello stop forzato di Carlos a Jeddah, ma la media-punti già spiega che lo spagnolo è sui 18,3 punti a gara, come se in ogni GP avesse ottenuto più di un secondo posto.

Sainz è arrivato terzo, primo terzo.

In effetti: terzo, primo, terzo. Ma tre volte su tre davanti a Leclerc, che deve rifar la punta alla sua arma più letale: la qualificazione. «C’è qualcosa che non riesco più a fare nella preparazione della gomma per il giro veloce. Ci lavorerò e quando ci sarò riuscito avremo grandi soddisfazioni», ha detto lui. Già questo dovrebbe far riflettere la Formula 1 sulle circonvoluzioni in cui a volte rischia di incespicare: perché il talento di un pilota deve arenarsi sulle procedure di riscaldamento delle gomme?

Il fatto è piuttosto clamoroso perché Leclerc ha i favori dalla sua: la predisposizione della Ferrari che si aspetta di avere in lui il leader, la SF24 che è più puntata sull’anteriore come dai suoi desiderata, e invece è l’altro a trovarcisi meglio.

Anche da un punto di vista dell’immagine: dubitiamo che Vasseur, al di là di una soddisfazione di facciata, sia felicissimo di veder brillare il pilota cui ha appena scelto di rinunciare.

