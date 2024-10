Uno schema di gioco che non abbiamo mai almeno provato a cambiare. E i risultati son tutti lí da vedere.

Possibile che a Napoli si debba giocare per forza col 4-3-3? Italiano sarà un Gattuso bis

Ennesima disfatta sportiva di un Napoli sempre più in balia delle onde con grave scuorno di noi tifosi e chi lo immaginava a inizio campionato… D’accordo con il Napolista che la colpa principale è di un autolesionista De Laurentiis che oltre ad essere pieno di un ego smisurato, secondo me, capisce poco di calcio; il “faccio tutto io” ne è la dimostrazione. Ma prendersela solo con i calciatori, come hanno fatto i tifosi a fine partita, non solo non è giusto ma non rispetta neanche la realtà. Diciamo la verità, nonostante i tre (inadatti) allenatori che si sono succeduti, il gioco del Napoli non è mai cambiato – e qui mi ripeto – è sempre lento, troppo ragionato, fatto di retropassaggi senza variazioni, senza profondità, senza creare spazi, senza pressing, mai un tentativo di contropiede, per fare un cross alla ricerca della testa di Osi ci mettono una vita consentendo ai difensori di triplicare.

E poi aggiungiamo anche che i nostri difensori, tutti, sono mediocri quando non scarsi e questo non cambia con il modulo, vero, ma è proprio il modulo il vero colpevole. Quel modulo che non abbiamo mai almeno provato a cambiare. E i risultati son tutti lí da vedere. E dire che Meret è stato il migliore, pensa tu! Mai, mai e poi mai che si sia provato a giocare veloce e all’arrembaggio (guardarsi qualche partita del Liverpool no eh?). Il futuro? Ha ragione il direttore Gallo, le previsioni sono pessime se si pensa ad Italiano come prossimo allenatore che ama giocare allo stesso modo; ma dico io, un Italiano lo abbiamo già avuto anche se aveva la barba ma urlava allo stesso, non mi pare che abbia avuto successo (eufemismo), silurato sia in Spagna che in Francia. Con Italiano, se possibile, sarà ancora peggio.

