Secondo quanto riporta il Telegraph su Lopetegui (che pure piace al Milan) c’è il West Ham

Si complica l’opzione Pioli per il Napoli. Emery rinnova con l’Aston Villa

L’avventura di Pioli al Milan sta per finire e nel suo futuro potrebbe esserci il Napoli. L’operazione però si complica, le opzioni per il Milan sono sempre meno. Tanti i nomi fatti per la panchina rossonera, tra cui quelli di Unai Emery e di Lopetegui.

Il Milan perde l’opzione Unai Emery

Il primo, però, non è più un’opzione da oggi. L’Aston Villa fa sapere con un comunicato che l’allenatore ha esteso il suo contratto fino al 2027: “L’Aston Villa è entusiasta di annunciare che l’allenatore Unai Emery ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2027“.

Il secondo, invece, secondo quanto riporta il Telegraph, sarebbe vicino ad unirsi al West Ham:

“Julen Lopetegui sta emergendo come un serio contendente per sostituire David Moyes al West Ham, con il club che si prepara a un cambio d’allenatore quest’estate. Lopetegui è considerato una delle scelte principali del West Ham in vista della prossima stagione. Lopetegui, 57 anni, non allena da quando ha lasciato i Wolves all’inizio della stagione ed è desideroso di tornare alla guida in Premier League.

Per il CorSport Pioli è in pole con Gasperini per la panchina del Napoli

Il Napoli sta chiudendo in maniera disastrosa una stagione altrettanto disastrosa. Ora occorre pensare ad una rivoluzione e rifondazione per il prossimo anno e, scriver il Corriere dello Sport, “De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio male: tipo il mercato”.

Il secondo passo sarà la scelta del nuovo allenatore “il quarto in dodici mesi, lui spera l’ultimo per un bel po’ di tempo: il presidente pensa a un progetto pluriennale, solido, ambizioso esattamente quanto lui”.

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i due tecnici in pole position per allenare il Napoli nella prossima stagione. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: “La rosa dei candidati ideali è sempre la stessa, tutti molto autorevoli: Stefano Pioli, 58 anni, un tecnico che con il Milan ha già vinto uno scudetto e che oggi vive sotto la luce scomoda dei riflettori di San Siro perché i cicli finiscono, anche i più belli; Gian Piero Gasperini, 66 anni, il vate della Dea che è anche un’antica passione del presidente, addirittura allenatore del Napoli per un giorno di 13 anni fa (prima del dietrofront del riluttante Mazzarri). Loro in cima e sullo sfondo Antonio Conte, 54 anni, l’off erta di allenare gli azzurri in difficoltà a ottobre, al tramonto della breve parentesi di Rudi Garcia”

