Napoli, prossimo allenatore: Pioli e Gasperini in pole, Conte passa nelle retrovie (Corsport)

“De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio male”

Il Napoli sta chiudendo in maniera disastrosa una stagione altrettanto disastrosa. Ora occorre pensare ad una rivoluzione e rifondazione per il prossimo anno e, scriver il Corriere dello Sport, “De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio male: tipo il mercato”.

Il secondo passo sarà la scelta del nuovo allenatore “il quarto in dodici mesi, lui spera l’ultimo per un bel po’ di tempo: il presidente pensa a un progetto pluriennale, solido, ambizioso esattamente quanto lui”.

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i due tecnici in pole position per allenare il Napoli nella prossima stagione. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: “La rosa dei candidati ideali è sempre la stessa, tutti molto autorevoli: Stefano Pioli, 58 anni, un tecnico che con il Milan ha già vinto uno scudetto e che oggi vive sotto la luce scomoda dei riflettori di San Siro perché i cicli finiscono, anche i più belli; Gian Piero Gasperini, 66 anni, il vate della Dea che è anche un’antica passione del presidente, addirittura allenatore del Napoli per un giorno di 13 anni fa (prima del dietrofront del riluttante Mazzarri). Loro in cima e sullo sfondo Antonio Conte, 54 anni, l’off erta di allenare gli azzurri in difficoltà a ottobre, al tramonto della breve parentesi di Rudi Garcia”

ilnapolista © riproduzione riservata