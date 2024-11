Ora anche il Milan pensa a Farioli per la panchina del prossimo anno (Corsera)

Il tecnico 35enne del Nizza era stato accostato al Napoli ad inizio aprile

“Tutti uniti, fino alla fine. Poi, con ogni probabilità, ognuno per la sua strada. Lo scenario che attende il Milan in questo tribolato finale di stagione è esattamente questo: cinque partite per provare a chiudere nel migliore dei modi (si fa per dire) per poi tracciare un bilancio definitivo, che riguarderà innanzi tutto l’allenatore” questo scrive il Corriere della Sera sul futuro del Milan e più precisamente su quello di Stefano Paoli che, dopo 4 a eni e mezzo, dalla prossima stagione non dovrebbe più essere il tecnico rossonero.

La scelta del Mila, secondo il Corsera sarebbe quella di un tecnico giovane e per questo si pensa a Farioli, tecnico 35enne del Nizza, italiano, ex collaboratore di De Zerbi

Il Milan sempre alla ricerca del nuovo allenatore visto che l’avventura di Pioli sembra conclusa. Il Corriere della Sera riferisce come stia prendendo quota nelle ultime ore il nome di Francesco Farioli del Nizza, piace la sua idea di calcio anche se, essendo molto giovane, non ha ancora tanta esperienza.

Ad inizio aprile a Sky Sport, Massimo Ugolini, aveva inserito Farioli nella lista dei tecnici per il Napoli

“Ora lo scenario che si apre davanti al Napoli è pieno di punti interrogativi a cui dare delle rapide risposte. Questione di scelte, a cominciare dalla guida tecnica. Farioli, Palladino, Italiano i nomi che potrebbero sposare il nuovo progetto, condizionato inevitabilmente anche da un ridimensionamento economico figlio del mancato accesso alla Champions. A meno che il presidente non voglia rilanciare puntando forte su Antonio Conte, al quale però andranno date anche garanzie tecniche, a cominciare dal sostituto di Victor Osimhen“.

