Napoli specialista delle rimonte: 19 punti recuperati da situazioni di svantaggio (CorSport)

Osimhen capocannoniere delle rimonte: 6 gol da situazioni di svantaggio. Il Napoli di Calzona è la squadra che ha segnato più gol in Serie A: 15 in sette partite

Il Napoli ha recuperato 19 punti da situazioni di svantaggio. Cinque vittorie e quattro pareggi che la squadra ha conquistato andando prima sotto nel punteggio. Osimhen è lo specialista delle rimonte, seguito da Politano e Kvaratskhelia. Un dato, questo delle rimonte, che fa ben sperare per la rincorsa ad una coppa europea (Europa League più probabile della Champions). Lo scrive il CorSport.

Osimhen è il capocannoniere delle rimonte: 6 gol da situazioni di svantaggio

Scrive il Corriere dello Sport:

“E poi ce n’è un altro: la squadra ha conquistato 19 punti in rimonta, recuperando nove volte situazioni di svantaggio. Cinque vittorie e quattro pareggi in rimonta, con 23 gol realizzati e 12 subiti. Tre rimonte ciascuno per ogni allenatore. Ma quelle con Calzona sono state speciali per le proporzioni (in due casi) e per il valore dell’avversario (l’Inter). Il capocannoniere delle nove rincorse è Osimhen con 6 gol, seguito da Politano con 5, Kvaratskhelia e Raspadori con 3. Spazio anche per un centrocampista: Zielinski, un gol. E i difensori: Rrahmani, 2 reti, e Juan Jesus, una”.

Con Calzona il Napoli primo per reti segnate

Le rimonte fanno ben sperare per l’Europa. Con Calzona poi, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol in Serie A:

“Il Napoli, seppur senza grande continuità, da quando è arrivato in panchina l’allenatore-ct ha mostrato i segnali più importanti di risveglio, ha battuto per la prima volta in stagione una delle prime quattro in classifica (la Juve) ed è la squadra che ha segnato più gol in Serie A: 15 in sette partite. L’Europa è possibile anche per questo“.

