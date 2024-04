Gli occhi di Osimhen sono diventati di fuoco e a Monza la storia è cambiata (Corsport)

La squadra è rientrata in campo prima degli avversari dopo che Calzona nell’intervallo si era fatto sentire con i giocatori

Gli occhi di Osimhen sono diventati di fuoco e a Monza la storia è cambiata. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Che il tecnico prenda i panni sporchi, li ribalti, li stenda al muro e li lavi assolutamente e strettamente in famiglia è una cosa normale nel calcio. Come nella vita. Ma dopo il primo tempo con il Monza, sotto di un gol nel punteggio e in genere con il morale sotto i tacchi per un rigore limpido negato e per aver sprecato almeno due chance super nonostante un eloquente 66% di possesso, sono venuti fuori i leader. E di conseguenza l’anima: è tornato il gruppo dello scudetto e anche il suo Napoli. La squadra è rientrata in campo prima degli avversari, gli occhi di Osimhen sono diventati come il fuoco e la storia è cambiata: i colleghi hanno parlato e lui ha contribuito alla resurrezione ruggendo in campo. Volando a dare il cinque al cielo sull’1-1, scrivendo un manuale del centravanti in tutte le azioni dei gol, trascinando come faceva uno scudetto fa.

Drogba elogia Osimhen per il gol a Monza

Il gol di Victor Osimhen contro il Monza ha stupito anche Didier Drogba. Ai microfoni di Fox Sports ha commentato il gol del nigeriano. Osimhen ha infatti segnato il momentaneo 1-1 contro il Monza realizzando un gol di test praticamente impossibile per chiunque altro calciatore. L’attaccante del Napoli ha preso il pallone a 2 metri e 23 centimetri di altezza, un gesto atletico che appartiene più all’Nba che al calcio.

Le parole di Drogba:

«Ho visto Victor fare quel gol contro il Monza. Oh Dio! Si è fatto male, ho pensato. Io non ci sarei andato su quella palla, è da pazzi. Un gol assurdo!».

Osimhen è saltato due metri e 23, alla Michael Jordan (Sky)

«Alla Michael Jordan. Si è dovuto quasi abbassare per colpire il pallone. Il 19esimo gol di testa. Nei cinque principali campionati europei da quando Osimhen ha esordito in Serie A, soltanto Harry Kane ha segnato più gol di lui».

«Quando si accende, si accende il Napoli. Abbiamo visto Lobotka legare i reparti. Anche i nuovi entrati sono stati subito reattivi. Ma i grandi risultati, i cambi d’umore, li danno i grandi campioni che ti trascinano».

