Roma, Ndicka è idoneo alla ripresa dell’attività sportiva

Il comunicato del club: “Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine”

Buone notizie in casa Roma. Dopo essersi sottoposto a degli accertamenti cardiologici e polmonari, Evan Ndicka risulta idoneo alla ripresa dell’attività sportiva.

Il comunicato del club:

“Il giocatore Evan Ndicka si è sottoposto, presso la clinica villa Stuart Fifa medical center, ad una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine. Il giocatore risulta quindi idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire“.

Paura durante Udinese-Roma. Malore in campo per Ndicka al 69′. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn, un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente, alzando il pollice per rassicurare chi gli stava attorno. De Rossi è andato negli spogliatoi per accertarsi delle sue condizioni. Al suo ritorno, la Roma ha chiesto di sospendere la partita e l’Udinese ha accettato. La partita riprenderà in data da stabilirsi dal minuto esatto in cui è stata sospesa, resterà ferma sull’1-1.

Il calciatore ovviamente è stato trasferito in ospedale. Prima di accasciarsi, Ndicka aveva subito un colpo all’altezza del costato.

ilnapolista © riproduzione riservata