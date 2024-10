Udinese-Roma, malore in campo per Ndicka. Partita sospesa. Dazn: potrebbe essere un infarto

Il difensore della Roma ha accusato un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella. È sempre stato cosciente

Paura durante Udinese-Roma. Malore in campo per Ndicka al 69′. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn, un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente, alzando il pollice per rassicurare chi gli stava attorno. De Rossi è andato negli spogliatoi per accertarsi delle sue condizioni. Al suo ritorno, la Roma ha chiesto di sospendere la partita e l’Udinese ha accettato. La partita riprenderà in data da stabilirsi dal minuto esatto in cui è stata sospesa, resterà ferma sull’1-1.

Il calciatore ovviamente pè stato trasferito in ospedale. Federico Sala di Dazn dice che potrebbe trattarsi di un infarto.

Prima di accasciarsi, Ndicka aveva subito un colpo all’altezza del costato.

Forza #ndicka il tuo pollice alzato ci tranquillizza un po' #Udineseroma non mollare 🤍🤍

Ndicka, elettrocardiogramma preoccupante. Perciò è andato in ospedale. A dirlo a Sky Sport è Angelo Mangiante che racconta la vicenda. La sospensione della partita perché il calciatore si è accasciato. In precdenza aveva ricevuto un duro colpo al costato. Non si sa se i due eventi siano collegati.

Ndicka è in ospedale con codice giallo.

A Dazn si era parlato di un possibile infarto.

La partita è stata sospesa su volere dei calciatori della Roma che non se la sono sentita di proseguire. De Rossi ha compreso e condiviso lo stato d’animo. Lo stesso per l’allenatore e i giocatori dell’Udinese e l’arbitro Pairetto.

