Klopp è passato alla guerra psicologica, con Arteta non è corretto come con Guardiola (Guardian)

“Klopp Cerca di mettere pressione all’Arsenal per cercare di nascondere che il Liverpool segna molto meno di quello che produce”

C’è un dato inedito nella affascinante lotta per il titolo della Premier. Secondo il Guardian Jürgen Klopp sta aggiungendo un po’ di pepe mediatico alla tenzone: “un attacco di guerra psicologica”, lo chiama. E questo semplicemente perché il tecnico del Liverpool ha provato a mettere un po’ di pressione sull’Arsenal prima della partita contro il Manchester United, dicendo che sono più forti e devono vincere. Niente di che, ma il Guardian nota che essendo Arteta un intruso nella relazione più abituale e corretta tra Klopp e Guardiola, allora il tedesco stia provando qualche giochetto mentale. E anche il suo atteggiamento in conferenza stampa è cambiato da quando ha annunciato l’addio.

In realtà, scrive Jonathan Wilson, Klopp deve mascherare un dato che lo assilla: il Liverpool segna molto meno di quello che produce. “Il Liverpool ha il più alto xG totale in Premier League, ma ha segnato tre gol in meno dell’Arsenal. Se il Liverpool non vincesse il campionato in questa stagione, darebbe, non irragionevolmente, la colpa all’errore del Var che gli è costato un gol in casa del Tottenham, ma se guardano alla responsabilità che devono assumersi, l’incapacità di cogliere occasioni nelle partite chiave avrà un impatto enorme”.

“Klopp ha aperto un nuovo fronte. In campo, la situazione in testa alla classifica è incredibilmente serrata, ma Mikel Arteta non ha mai vissuto una corsa per il titolo come questa, mentre il rapporto tra Klopp e Pep Guardiola è sempre stato troppo rispettoso reciproco perché ci fossero strambate tramite il media”.

ilnapolista © riproduzione riservata