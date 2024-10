Il meglio di Napoli vive lontano da Napoli. L’avversione verso Ancelotti fu un fenomeno locale

POSTA NAPOLISTA – Mettete in evidenza che c’era tante gente che stimava Ancelotti e Fabian, tanti tifosi che vivono fuori

Forza Napoli. Ricordare che a Napoli c’era e c’è gente che stimava e stima Ancelotti e Ruiz, sarebbe opportuno. Il Napoli è dei tifosi del Napoli, la quasi totalità di essi vive lontano da Napoli, dalla sua provincia e dalla Campania. L’avversione verso Ancelotti e compagni fu una storia costruita e alimentata in città e solo lì. Porre Napoli città come unica e esclusiva detentrice del diritto di amare e tifare la squadra è una visione miope e arrogante che è presente nella stampa e nei media locali, alla stessa stregua della descrizione macchiettistica che si fa di Napoli sempre e ovunque. Ma esistono anche una Napoli e meridionali che sanno essere pacati, laboriosi, si dovrebbe mettere in risalto anche questo. Che il meglio di Napoli e il meglio dei meridionali vive lontano dalla città e dalla provincia di Napoli.

