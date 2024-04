Hamilton non sa come gestire l’anno di transizione per la Ferrari: «Ora chiedo a Wolff»

Marca: la sua stagione in Mercedes sta andando malissimo, e ora lo escluderanno dalle riunioni per lo sviluppo della macchina

La stagione è appena cominciata e già in Mercedes stanno per escludere Lewis Hamilton dalle riunioni di ingegneria del team. Una misura ovvia, quando un pilota si è già impegnato per l’anno a venire per un’altra scuderia: non può partecipare allo sviluppo di una vettura contro la quale competerà. Solo che il pluri-campione del mondo si trova in una situazione inedita, e non sa come gestire l’anno di transizione per la Ferrari. E’ in difficoltà, e in pista si vede: non è mai andato così male. Nel frattempo, in Ferrari, il pilota che gli lascerà la guida sta facendo faville.

Hamilton ha riconosciuto che è arrivato il momento di parlarne con Toto Wolff, per stabilire i termini della transizione o del trasferimento, scrive Marca. “Ad un certo punto dovrò farlo. Penso che inizierò con una conversazione con Totò, perché non so come affrontare questa situazione. Non sono mai stato in questa posizione prima a questo punto dell’anno” ammette Hamilton.

“Quando ho lasciato la McLaren, tutto è successo verso la fine della stagione (non è stato annunciato 11 mesi prima come adesso, ndr) e non credo di essere andato alla Mercedes fino a dicembre. Non lo so davvero… non sono proprio sicuro di come gestirla“.

