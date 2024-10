La Lega risponde alla Roma: «Abbiamo applicato lo statuto della Serie A»

La nota di Casini: «Il recupero di Udinese-Roma si terrà in orario tale da agevolare l’organizzazione della trasferta a Napoli»

La Lega Serie A risponde alla Roma. Attraverso una nota, la Lega ha chiarito i passaggi che hanno portato alla conferma del 25 aprile come data utile per recuperare Udinese-Roma. Il club capitolino aveva chiesto lo spostamento della gara in modo da non penalizzare la preparazione in vista della semifinale di Europa League contro il Leverkusen. Casini, presidente della Serie A, nella nota chiarisce che il Consiglio di Lega ha applicato le norme dello Statuto.

La nota della Lega: «Terremo conto delle esigenze del club»

«Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi (ieri, ndr) convocato d’urgenza il Consiglio di Lega», si legge in un comunicato.

«Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione», prosegue ancora la nota.

Per questo motivo, «il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20, prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l’organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma».

Roma-Napoli si gioca domenica 28 aprile. Il Corsport: inevitabile, il 25 recupero con l’Udinese

La Lega Serie A ha deciso che gli ultimi venti minuti di Udinese-Roma saranno recuperati giovedì 25 aprile. L’ufficialità arriverà a breve attraverso un comunicato.

Il match era stato sospeso dopo che il difensore giallorosso Evan Ndicka si era accasciato a terra e si era pensato ad un infarto; i calciatori non se l’erano sentita di continuare il match e i due club, di comune accordo, avevano deciso di sospendere la partita.

Come riportato dal Corriere dello Sport:

La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-Roma, sospesa e rinviata per il malore accusato da N’Dicka: si giocherà giovedì 25 aprile, nonostante la richiesta del club giallorosso di prendere in considerazione l’ipotesi di recuperare il match con i friulani insieme ad Atalanta-Fiorentina, saltata per la tragica scomparsa di Joe Barone e che verrà disputata a maggio. La Lega “come da regolamento” ha designato il 25 aprile in quanto “prima data disponibile” dopo la sospensione del match. Quindi, inevitabilmente di domenica e non di sabato, la trasferta di Napoli.

Nella lettera della Roma alla Lega si richiedeva anche di poter giocare in contemporanea anche al recupero di Atalanta-Fiorentina, a riprova dell’integrità della competizione. La Lega ha detto no dopo la votazione dei club di Serie A che hanno deliberato il rifiuto al recupero a maggio: decisivi secondo quanto filtra, i voti di Verona, Atalanta ed Empoli. Altri club hanno invece deciso di astenersi.

ilnapolista © riproduzione riservata