Napoli-Roma si giocherà il 28 aprile alle 18. Il 25 la Roma recupera la gara contro l’Udinese

La Lega ha comunicato gli orari della 34esima giornata. Casini aveva detto: «Terremo conto dell’orario così da agevolare l’organizzazione della trasferta»

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 34esima giornata. Ieri la Roma aveva chiesto lo spostamento della trasferta a Napoli così da recuperare in tranquillità la partita con l’Udinese e prepararsi a dovere per la semifinale di Europa League. La Lega però non ha soddisfatto le richieste romanista. Udinese-Roma si recupera il 25 aprile e il 28, alle 18, si gioca a Napoli.

Venerdì 26 aprile: Frosinone-Salernitana ore 20:45.

Sabato 27 aprile: Inter-Torino ore 15:00; Lecce-Monza ore 15:00; Juventus-Milan ore 18:00; Lazio-Verona ore 20:45.

Domenica 28 aprile: Bologna-Udinese ore 15:00; Atalanta-Empoli ore 18:00; Napoli-Roma ore 18:00; Fiorentina-Sassuolo ore 20:45.

Lunedì 29 aprile: Genoa-Cagliari ore 20:45.

La Lega risponde alla Roma: «Abbiamo applicato lo statuto della Serie A»

La Lega Serie A risponde alla Roma. Attraverso una nota, la Lega ha chiarito i passaggi che hanno portato alla conferma del 25 aprile come data utile per recuperare Udinese-Roma. Il club capitolino aveva chiesto lo spostamento della gara in modo da non penalizzare la preparazione in vista della semifinale di Europa League contro il Leverkusen. Casini, presidente della Serie A, nella nota chiarisce che il Consiglio di Lega ha applicato le norme dello Statuto.

«Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi (ieri, ndr) convocato d’urgenza il Consiglio di Lega», si legge in un comunicato.

«Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione», prosegue ancora la nota.

Per questo motivo, «il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20, prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l’organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma».

