🫣Copriamo gli occhi pur di non vedere ancora tale oscena rappresentazione di una squadra di pallone. Sembra un insulto.

😔Al primo cross Cerri segna. Ma potevo esserci pure io o il parcheggiatore del Castellani, avremmo segnato uguale. 1-0

😳 Anguissa davanti al portiere non tira. Perché? Chi ci deve rispondere?

Calzona sta ancora cercando di capire come sta schierato l’Empoli.

🤕 Il secondo tempo l’ho passato a cronometrare il tempo effettivo. Si sono giocati solo 28 minuti. Non ho visto un solo calciatore azzurro arrabbiarsi. Questo fa male più della sconfitta.

😬 Fuori Kvara, fuori Politano, Simeone dentro solo all’ottantreesimo. De Laurentiis vada in panchina da qui alla fine di questo strazio.

😵 Ostigard andava espulso per la gomitata a Luperto che oggi, in questo Napoli, sarebbe titolare indiscusso.

💪La squadra è mentalmente andata. Ora si metta fuori chi non ha gli attributi per stare in campo.

Calzona non è capace di dirci perché questa squadra è incapace di calciare in porta. Forse ha in mano una lanterna spenta.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

