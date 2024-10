De Laurentiis in ritiro con la squadra per qualificarsi in Europa (Corsport)

Ci sono ancora possibilità per qualificarsi in Europa per il 15esimo anno e il presidente vuole ottenerla

Per assurdo quello che sta per arrivare potrebbe essere il periodo più esaltante per il Napoli. Dopo una stagione di disastri arrivano le ultime partite e le ultime possibilità per entrare in Europa. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che scrive

“Il Napoli vive il finale di campionato con l’adrenalina delle grandi incertezze, perché l’Europa resta ad un passo, è una possibilità concreta, che sia Champions o Europa League, ricordandosi della Conference che consente comunque di farne parte”.

De Laurentiis vuole l’Europa

Si parte dunque con la sfida di oggi e il presidente De Laurentiis ci crede

“Dall’Empoli al Lecce, ci sono sei finali tutte da vivere e troppi motivi per non sentirsi già vinti, sono intrecci e storie personali, il destino già scritto di molti (Osimhen, Zielinski, Calzona) che si fonde con l’obiettivo comune di permettere al club di conquistare per il quindicesimo anno consecutivo la qualificazione europea. E per questo anche De Laurentiis è in ritiro con la squadra”

