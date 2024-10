Crotone, quattro calciatori presi a sprangate mentre erano in spiaggia

L’aggressione è avvenuta mentre erano in spiaggia con le proprie fidanzate. Alcuni cosiddetti tifosi non hanno gradito la sconfitta interna con il Brindisi

Ennesimo episodio di violenza nel mondo del calcio. Lunedì quattro giocatori del Crotone hanno subito un’aggressione da parte di alcuni tifosi, dopo la sconfitta interna con il Brindisi.

Secondo quanto riporta Sky Sport, i calciatori erano in spiaggia con le proprie fidanzate, quando un gruppo di “tifosi” li ha aggrediti con spranghe e bastoni. Il più giovane tra i calciatori aggrediti ha uno zigomo fratturato. Tutto ciò è accaduto a causa della sconfitta in casa contro il Brindisi.

Aggressioni ai giocatori del Crotone, la condanna del club

Il Presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone, appreso dell’episodio inaccettabile di cui sono state vittime alcuni tesserati nella giornata di ieri, intendono esprimere la piena solidarietà per i ragazzi coinvolti e condannare fermamente qualsiasi manifestazione e forma di violenza.

“Il periodo difficile che la squadra sta vivendo – afferma il presidente – di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo”.

A Modena un quindicenne ha estratto una pistola giocattolo negli spogliatoi alla fine di una partita di calcio. È successo sabato scorso nel campo Botti di Modena. Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, il minorenne si è recato alla partita con la pistola giocattolo, senza tappo rosso, e l’ha estratta negli spogliatoi. L’atmosfera a fine partita era particolarmente accesa, due giocatori, uno di una squadra e uno dell’altra, erano stati appena espulsi.

