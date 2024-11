Calzona ha detto basta. Ha convocato una riunione e ha dettato la sua legge (Corsport)

Regole nuove, comportamentali, di base, articolate e precise. Regole che non ammettono repliche e deroghe e che dovranno essere seguite alla lettera, da tutti

Il Corriere dello Sport oggi illustra la situazione del Napoli dopo l’ennesima sconfitta contro l’Empoli. La rabbia, la frustrazione per i risultati che non si addicono ai campioni d’Italia in carica e ad una squadra che ha delle potenzialità. Non solo il presidente De Laurentiis, anche il tecnico, Francesco Calzona ha deciso di intervenire convocando una riunione a Castel Volturno per mettere in chiaro quello che forse non era arrivato ben chiaro a squadra e dirigenti.

Calzona ha detto basta

Francesco Calzona ha detto basta. Basta così: ieri mattina è arrivato come sempre piuttosto presto al centro sportivo di Castel Volturno, ha organizzato il lavoro, ha parlato con il capitano, e poi all’orario stabilito da lui, a ridosso dell’allenamento pomeridiano delle 15, ha diretto una riunione plenaria: e ha dato l’ultimatum a tutti. Ha convocato i giocatori, gli staff al completo, il ds Meluso, il responsabile scouting Micheli, il dirigente Sinicropi e tutti coloro che gravitano nell’orbita del gruppo e della vita della squadra, e poi ha dettato la linea. La sua legge. Regole nuove, comportamentali, di base, articolate e precise. Regole che non ammettono repliche e deroghe e che dovranno essere seguite alla lettera, da tutti, fino alla fine per provare a non conegnare al teatro dell’assurdo quella che già ora può essere considerata una stagione paradossale.

ilnapolista © riproduzione riservata