Attento Napoli, la Premier mette gli occhi su David: solo Mbappé meglio di lui in Ligue 1 (Daily Mail)

68 reti in 140 partite. Sa legare il gioco con i centrocampisti. Preferisce Netflix alle luci della ribalta. Su di lui tanti club inglesi

Anche la Ligue1 nasconde dei gioielli. Tra questi Jonathan David, attaccante canadese del Lille che questa sera sfiderà l’Aston Villa. Sulle sue tracce ci sono già diversi club di Premier League, anche in Italia il canadese conta diversi estimatori. Il Daily Mail scrive che “è diventato uno dei migliori attaccanti d’Europa“.

“Solo Kylian Mbappe, con 24, ha più gol di David con il Lille in Ligue 1, 16 reti in questa stagione. La scorsa stagione ne ha segnati 24 – cinque in meno di Mbappe – e 15 l’anno prima. Il suo bilancio complessivo è di 68 in 140 partite“.

David è un attaccante completo, segna e regala assist

Fin da quando è arrivato dal Canada in Belgio, diversi club inglesi lo hanno seguito per studiare la sua evoluzione. Per lui si preannuncia un’estate piuttosto calda. Di lui ha parlato il ex mentore e allenatore giovanile, Henny El-Magraby, a Ottawa Sports Press.

«È esattamente il tipo di giocatore che vuoi allenare, ascolta e accetta i consigli. Jonathan sapeva cosa voleva realizzare ed era disposto ad ascoltare persone che avevano esperienza. Mi è piaciuto allenare la persona, non solo il giocatore. Ciò che mi colpisce di più è stato che continua a essere la persona che era qui anche in Europa, dando il buon esempio. Può diventare uno dei migliori giocatori al mondo in poco tempo».

David può sicuramente migliorare, ma già parte da una base piuttosto buona. Non solo per le reti segnata ma anche per gli assist forniti. In carriera sono 31 a livello dei club. Segno che l’attaccante “si trova a suo agio anche nell’abbassarsi legare il gioco“.

Lui e Alphonso Davis sono i pionieri in Canada di uno sport che sta prendendo sempre più piede.

“Anche se David era un talentuoso giocatore di hockey e basket, il calcio divenne subito la priorità. Insieme ad Alphonso Davies, il terzino sinistro del Bayern Monaco molto ammirato dal Real Madrid, David sta portando all’attenzione di tutti il calcio canadese. David è un ragazzo calmo che preferisce la vita tranquilla. Preferirebbe guardare le serie Netflix nel suo appartamento o cenare a Lille con la sua ragazza piuttosto che corteggiare le luci della ribalta“.

Il suo agente in Italia per colloqui con Inter e Milan

L’attaccante del Lille Jonathan David sta facendo gola ai club italiani. Se prima era solo il Napoli a mostrare un serio interesse per il canadese, ora anche Milan e Inter si sono fatte avanti. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira.

Su X riporta: l’agente di Jonathan David è in Italia e ha parlato con Milan e Inter nelle ultime ore. Entrambi i club hanno mostrato interesse per l’attaccante, che lascerà il Lille nel mercato estivo.

“L’agente di Jonathan David è in Italia e ha parlato con Milan e Inter nelle ultime ore. Entrambi i club hanno mostrato interesse per l’attaccante di Lille, che lascerà durante la finestra di mercato estiva.

Ausilio apprezza Jonathan David da molti anni. L’attaccante canadese è nella lista di Inter come possibile sostituto di Thuram. L’attaccante francese potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un’offerta molto ricca perché si tratterebbe di una plusvalenza clamorosa. Gli scout del Milan hanno anche osservato David diverse volte nelle ultime due stagioni”.

Conferme anche da DAZN: Milan e Napoli interessate a Jonathan David. I rossoneri lo seguono già dallo scorso anno, mentre gli azzurri vedono in lui il sostituto di Osimhen. L’agente si trova a Milano, come testimonia ultima storia Instagram. Lille lo valuta circa 50 milioni.

ilnapolista © riproduzione riservata