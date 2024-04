L’agente di David (obiettivo del Napoli) in Italia per colloqui con Inter e Milan

Lo scrive il giornalista Schira. La Gazzetta stamani ha riportato che un anno fa il Lille chiedeva circa 50 milioni per il canadese.

L’attaccante del Lille Jonathan David sta facendo gola ai club italiani. Se prima era solo il Napoli a mostrare un serio interesse per il canadese, ora anche Milan e Inter si sono fatte avanti. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira.

David, l’agente è a Milano

Su X riporta: l’agente di Jonathan David è in Italia e ha parlato con Milan e Inter nelle ultime ore. Entrambi i club hanno mostrato interesse per l’attaccante, che lascerà il Lille nel mercato estivo.

Jonathan #David’s agent is in Italy and has talked with #ACMilan and #Inter in the last hours. Both clubs have shown interest in #Lille’s striker, who will leave #LOSC during the summer #transfers window and monitoring posssible developments — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2024

“L’agente di Jonathan David è in Italia e ha parlato con Milan e Inter nelle ultime ore. Entrambi i club hanno mostrato interesse per l’attaccante di Lille, che lascerà durante la finestra di mercato estiva.

Ausilio apprezza Jonathan David da molti anni. L’attaccante canadese è nella lista di Inter come possibile sostituto di Thuram. L’attaccante francese potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un’offerta molto ricca perché si tratterebbe di una plusvalenza clamorosa. Gli scout del Milan hanno anche osservato David diverse volte nelle ultime due stagioni”.

Conferme anche da DAZN: Milan e Napoli interessate a Jonathan David. I rossoneri lo seguono già dallo scorso anno, mentre gli azzurri vedono in lui il sostituto di Osimhen. L’agente si trova a Milano, come testimonia ultima storia Instagram. Lille lo valuta circa 50 milioni.

La Gazzetta stamani sul canadese, obiettivo del Napoli

David è a quota 16 gol in 28 partite di Ligue 1, in linea con le 24 marcature in 37 presenze di un anno fa. David era la prima scelta a giugno in caso di partenza di Victor e resta ancora oggi l’obiettivo primario del Napoli: il contratto in scadenza nel 2025 tiene contenuto il prezzo del cartellino, più o meno sui livelli di dodici mesi fa, quando il Lilla chiedeva una cinquantina di milioni per lasciar partire il suo centravanti.

Cifra importante ma – se vogliamo – ancora invitante viste le qualità del giocatore e gli enormi margini di miglioramento. Per questo, adesso, De Laurentiis sa che deve stringere i tempi d’azione per non rischiare un’asta internazionale che possa far decollare il suo prezzo.

A gennaio il quotidiano scrisse: Tutti sanno che il Napoli avrà soldi da spendere e avanzeranno richieste pesanti. L’estate scorsa il Napoli aveva fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan David, canadese, ritenuto perfetto per il 4-3-3. Le cose sono cambiate, ma David piace ancora, anche perché guadagna circa un milione a stagione e il suo contratto scade nel 2025: gli azzurri risparmierebbero un bel po’ rispetto ai 50 mln richiesti sei mesi fa.

ilnapolista © riproduzione riservata