Pippo Franco: «Guttuso era mio professore al liceo artistico, ma veniva poco»

«Francamente il mondo di oggi è molto diverso da quello di ieri. Noi allora interpretavamo il nostro tempo in totale libertà, senza prendere posizioni, a destra o sinistra. Mettevamo in risalto i paradossi della vita, dell’esistenza e anche della storia dell’uomo se vogliamo. Oggi questa tendenza non c’è più. La nazione non è più poetica come una volta. Noi ci rifacevamo a quell’ironia che serviva a esorcizzare il dramma. Oggi si vive una vita molto più superficiale. I contenuti non sono più un elemento sostanziale della comunicazione televisiva. Si vive di aperitivi, oramai. C’è più un’intesa a divertire senza troppo approfondire la realtà».