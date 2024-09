Osimhen, stasera la partita numero 100 in Serie A, ha segnato 61 gol in 99 match (Corsport)

Con i tre punti meglio di lui hanno fatto solo Cristiano Ronaldo (81 reti), Higuain (65), Shevchenko (64), Montella (64) e Trezeguet (63)

Osimhen, stasera la partita numero 100 in Serie A, ha segnato 61 gol in 99 match. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Contro il Torino, Victor Osimhen taglierà il traguardo della centesima presenza in Serie A con il Napoli. Auguri, complimenti. Ma c’è di più. Senza avere la pretesa di andare a disturbare il sonno degli dei del centravanti, in ballo ci sarebbe anche l’ingresso in un altro club molto esclusivo: Osimhen, in 99 partite di campionato, ha realizzato 61 gol, e meglio di lui da quando ci sono i tre punti hanno fatto soltanto Cristiano Ronaldo (81 reti), Higuain (65), Shevchenko (64), Montella (64) e Trezeguet (63).

sono 61 quelli realizzati nelle 99 sfilate con il mantello azzurro: la media è di 0,62 reti a partita. Un centravanti pazzesco che fino alla fine della stagione, nonostante ogni giorno che passa sia uno in meno da contare a quelli che mancano al suo addio annunciato da De Laurentiis, dovrà provare a infiocchettare l’ultimo regalo

è il giocatore del Napoli andato a segno più volte consecutive in A (8) ed è il terzo della storia con Maradona e Sallustro ad essere andato in doppia cifra per quattro stagioni di fila. Con la Juve, sbagliando il rigore, s’è fermato dopo 5 reti in tre partite, ma la corsa ricomincia oggi: Trezeguet, Montella, Sheva e magari anche il Pipita sono avvisati. Con Osi non è mai finita, vero?

Osimhen l’attaccante che fa più accelerazioni al mondo

Secondo un rapporto settimanale del Cies, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, Victor Osimhen è l’attaccante che compie più accelerazioni del previsto a partita. “Con 1,93 accelerazioni a partita in più del previsto, Victor Osimhen (Napoli) è primo” tra i 20 attaccanti che militano in 28 campionati. Per accelerazioni si intendono “le corse di almeno 0,7 secondi a più di 10,8 kmh“.

Nella classifica redatta dal Cies, sono inseriti solo i calciatori che hanno giocato almeno 1.000 minuti in campionato durante la stagione in corso o nell’ultima stagione conclusa. I dati forniti da SkillCorner certificano che l’attaccante del Napoli non ha eguali. Il secondo attaccante dei top cinque campionati europei (Premier, Liga, Bundeliga, Serie A e Ligue1) è Vinicius che però è settimo nella classifica del Cies.

Scrive il Cies:

“Tenendo conto della posizione e dello stile della squadra di gioco (livello di possesso palla, pressione e verticalità), con 1,93 accelerazioni a partita in più del previsto, Victor Osimhen (Napoli) è primo tra gli attaccanti. Il nigeriano precede il ghanese Emmanuel Boateng (Rio Ave) e l’ivoriano Vakoun Bayo (Watford). Tra le ali, il podio è composto da Álvaro García (Rayo Vallecano), Armand Laurienté (Sassuolo) e Felipe Anderson (Lazio). L’olandese Guus Til (PSV Eindhoven) è in testa alla classifica dei trequartisti. “Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) sbaraglia la concorrenza tra i terzini con il distacco più ampio in assoluto (x2.1 rispetto al valore atteso); mentre Danilo (Juventus), Ruan (Sassuolo) e Davinson (Galatasaray) sono i primi tre per quanto riguarda i difensori centrali”.

Gli italiani in classifica: Chiesa 14° e Immobile 13°

Tra gli attaccanti che effettuano più accelerazioni rispetto a quelle previste ci sono anche Chiesa e Immobile. L’attaccante della Lazio si piazza al tredicesimo posto con 1,58 accelerazioni in più rispetto previsto, mentre Chiesa quattordicesimo con 1,57 accelerazioni in più.

