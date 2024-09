Osimhen è il primo candidato per sostituire Mbappé al Psg (Athletic)

Il quotidiano sportivo fa il punto dopo le parole di De Laurentiis ieri al Financial Times

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato intervistato da Sky Sport Uk a margine dell’evento organizzato dal Financial Times, Business of Football Summit. Ovviamente tra i temi più discussi c’è il futuro di Osimhen. Il bomber nigeriano ha ancora una anno di contratto con il Napoli, ma il rinnovo firmato dal calciatore è un prolungamento per mettere al Napoli di non rimanere con un pugno di mosche nel momento dell’addio.

The Athletic, ascoltate le parole del presidente, ha rilanciato confermando che il Psg è il principale candidato per Victor Osimhen.

Osimhen è uno dei principali candidati per sostituire Mbappé al Psg

Scrive The Athletic:

“A dicembre Osimhen ha firmato un nuovo contratto con il Napoli fino a giugno 2026, rinnovo di un anno rispetto al suo precedente contratto. «De Laurentiis ha detto: “Victor è un altro buon giocatore che ha il Napoli. Avevamo Cavani, Higuain, Lavezzi e avevamo Mertens, avevamo tante persone fantastiche. E ce ne sono altri che sono attratti dal Real Madrid, dal Paris Saint-Germain, dall’Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Quindi non puoi fermarli, soprattutto quando hanno una somma fissa di denaro con cui possono essere acquistati. Osimhen è un grandissimo giocatore, ma il Napoli è un posto fantastico. Ha una clausola rescissoria. I soldi sono l’ultimo problema del Napoli». Osimhen il primo nome nella rosa dei candidati per i trasferimenti del Psg in sostituzione di Kylian Mbappe“.

Futuro Victor, Psg e Premier: ma non dimentichiamo gli arabi (Sky)

A Sky Sport si discute del futuro di Osimhen, dopo le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e si domanda a Francesco Modugno de ci sono più possibilità che finisca al Psg o Premier

«Forse le preferenze di Osimhen potrebbero essere per la Premier. Lì un po’ di attenzioni ci sono da tempo, arriveranno anche le tentazioni quelle che però può esercitare anche il Psg con la bellezza di Parigi, con un campionato che Osimhen conosce perché ci ha giocato con il Lille. Chiaramente col potere dei soldi. Un figlio ha detto De Laurentiis, ma direi un caro figlio perché poi ha sottolineato che ha una clausola molto alta, ma che evidentemente è consapevole che c’è il rischio concreto di poterlo perdere. Non un accordo tra le parti, ma hanno deciso di rinnovare sapendo poi di poter cogliere delle opportunità tecniche professionali e anche di vita per il calciatore e per il Napoli chiaramente di fare un grande affare.

Per una società che non ha bisogno di soldi ci sarà la possibilità e le risorse per costruire una squadra ambiziosa. Certo che perdere un altro centravanti così, perché lui oggi ha fatto riferimento agli Higuain, ai Mertens ai Cavani, i grandi centravanti passati e poi andati via. Poi ha citato una trattativa appena accennata per Haalland e poi stoppata da Mino Raiola. Perdere uno come Osimhen che ha smentito tutto quello che si aspettava da lui appena tornato dalla Coppa d’Africa non è certo uno scherzo»

