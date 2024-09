Osimhen tra Psg e Premier, ma non dimentichiamo gli arabi (Sky)

Osimhen preferisce la Premier, ma ha già giocato in Ligue 1 e ci saranno anche attenzioni dal mondo arabo che gli argomenti per metterlo in crisi

A Sky Sport si discute del futuro di Osimhen, dopo le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e si domanda a Francesco Modugno de ci sono più possibilità che finisca al Psg o Premier

«Forse le preferenze di Osimhen potrebbero essere per la Premier. Lì un po’ di attenzioni ci sono da tempo, arriveranno anche le tentazioni quelle che però può esercitare anche il Psg con la bellezza di Parigi, con un campionato che Osimhen conosce perché ci ha giocato con il Lille. Chiaramente col potere dei soldi. Un figlio ha detto De Laurentiis, ma direi un caro figlio perché poi ha sottolineato che ha una clausola molto alta, ma che evidentemente è consapevole che c’è il rischio concreto di poterlo perdere. Non un accordo tra le parti, ma hanno deciso di rinnovare sapendo poi di poter cogliere delle opportunità tecniche professionali e anche di vita per il calciatore e per il Napoli chiaramente di fare un grande affare. Per una società che non ha bisogno di soldi ci sarà la possibilità e le risorse per costruire una squadra ambiziosa. Certo che perdere un altro centravanti così, perché lui oggi ha fatto riferimento agli Higuain, ai Mertens ai Cavani, i grandi centravanti passati e poi andati via. Poi ha citato una trattativa appena accennata per Haalland e poi stoppata da Mino Raiola. Perdere uno come Osimhen che ha smentito tutto quello che si aspettava da lui appena tornato dalla Coppa d’Africa non è certo uno scherzo»

Anche il mondo arabo

«Poi ci saranno anche attenzioni dal mondo arabo che torneranno forti e hanno gli argomenti per metterti in crisi, quest’estate Osimhen ci ha pensato tanto»

Il presidente De Laurentiis a Sky Sports ha parlato della possibilità che Osimhen lasci il Napoli l’anno prossimo

«Osimhen ha una clausola rescissoria. Sono tanti soldi. I soldi l’ultimo problema per il Napoli, abbiamo sempre fatto buoni acquisti e continueremo a farli in futuro Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, nello tesso tempo sei felice quando raggiunge un grande successo altrove»

