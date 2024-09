Nigeria, annullata l’amichevole: niente viaggio transcontinentale per Osimhen

Annullata Nigeria-Argentina prevista per il 26 marzo a Los Angeles. La Federazione organizzerà altre amichevoli in Europa

Arrivano buone notizie per il Napoli e per Calzona. La Nigeria ha infatti annullato l’amichevole in programma il 26 marzo contro l’Argentina. La Federazione africana organizzerà altri impegni in Europa. In questo modo Osimhen si eviterà dei lunghi voli in aereo e potrà tornare prima e con meno fatiche a Castel Volturno.

L’ultima volta, infatti, il ritorno di Osimhen dal ritiro con la nazionale nigeriana è stata un calvario. Dopo la finale di Coppa d’Africa persa contro la Costa d’Avorio, Osimhen si è recato nel suo Paese natale. Da lì poi ha raggiunto Napoli. Tuttavia il tragitto è stato impervio. Nel viaggio di ritorno ha infatti perso la coincidenza dalla Turchia per un ritardo del volo.

Osimhen è atterrato a Napoli, domani sarà a Castel Volturno (15 febbraio)

Osimhen è atterrato a Napoli. La notizia, confermata da Carlo Alvino, era circolata dopo le 18:00. Domani l’attaccante del Napoli sarà a Castel Volturno per un primo blando allenamento. Prima però le visite mediche per accertare le sue condizioni.

Non ci sarà col Genoa. Col Barcellona sarà la sua notte (Sky Sport)

Non era dunque un azzardo la battuta di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport sul ritorno di Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano, atteso questa mattina, non è arrivato a causa di un ritardo dei voli e il suo rientro rischia di diventare un nuovo caso.

A Sky Francesco Modugno:

«Volo partito in ritardo da Laghos e coincidenza persa per Victor Osimhen, anche le comunicazione della compagnia aerea sono poco chiare. Stiamo provando a ricostruire perché tutti lo attendono e la speranza ora è riaverlo nel pomeriggio. Maledetti viaggi di Victor che sono sempre complicati e lenti. Era già da verificare che potesse giocare col Genoa. Se torna insieme serata c’è da smaltire lo stress e il viaggio, quindi quella col Barcellona diventerà la sua notte»

