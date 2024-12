La Gazzetta ironizza sul ritorno di Osimhen: “De Laurentiis rassicura tutti: «Mi ha garantito che tornerà il primo aprile»”

Il ritardo nel ritorno di Osimhen e le ansie per le sue condizioni di salute hanno alimentato ironia e attesa

Osimhen torna a Napoli oggi dopo la lunga assenza per disputare la Coppa d’Africa, ma quella che era un’assenza programmata e quindi normale per il calciatore nigeriano, si è trasformata in una piccola telenovela. Prima le notizie sui suoi problemi di salute non ben specificati e i dubbi sulle condizioni fisiche con cui sarebbe rientrato al Napoli, poi il rientro di Victor è slittato di qualche giorno. Insomma, intorno al ritorno di Osimhen si è creata grande ansia e aspettativa, complice il fatto che la formazione di Mazzarri non sta andando benissimo e c’è grande attesa per il ritorno dell’attaccante soprattuto in vista della doppia sfida Champions contro il Barcellona

Intanto il burrascoso rientro del calciatore ha sollevato anche dell’ironia, come la Gazzetta dello Sport dove nella rubrica del Rompipallone di Gene Gnocchi scherza così:

“Slitta ancora il rientro di Osimhen a Napoli, ma De Laurentiis rassicura tutti: «Mi ha garantito che tornerà il primo aprile»”.

Napoli, Osimhen ha bisogno di riposo

Si parla in queste ore del rientro di Osimhen dalla Coppa d’Africa. Modugno, inviato Sky, crede che sia difficile vedere l’attaccante nigeriano in campo contro il Genoa.

«Il rischio che Osimhen salti Genoa c’è, sarebbe la nona partita consecutiva che salta. Al momento è dal presidente dalla Repubblica nigeriana. C’è una cerimonia per riconoscere alle Aquile (ndr la squadra nigeriana) il grande percorso fatto in Coppa d’Africa. Ci sono delle onorificenze costituite da una medaglia e denari. Osimhen vedrà allargare il suo patrimonio. Poi si concluderà questo ritiro che dura da 40 giorni, si vola a Lagos e lì magari si concederà qualche giorno di riposo. Quaranta giorni di ritiro giocando mediamente con condizioni climatiche da 45 gradi e 85% di umidità. Ha giocato tutte e sette le partite, qualcuna anche fino ai supplementari, poi c’è la famiglia e il rientro. Si gioca sabato, a sensazione è che Osimhen non ce la farà. Probabilmente ci sarà Simeone in un Napolidi nuovo a quattro. Osimhen potrebbe vedersi con il Barcellona».

