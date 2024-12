Osimhen non ci sarà col Genoa. Col Barcellona sarà la sua notte (Sky Sport)

Modugno: «Era già da verificare che potesse giocare col Genoa. Se torna insieme serata c’è da smaltire lo stress e il viaggio»

Non era dunque un azzardo la battuta di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport sul ritorno di Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano, atteso questa mattina, non è arrivato a causa di un ritardo dei voli e il suo rientro rischia di diventare un nuovo caso.

A Sky Francesco Modugno

«Volo partito in ritardo da Laghos e coincidenza persa per Victor Osimhen, anche le comunicazione della compagnia aerea sono poco chiare. Stiamo provando a ricostruire perché tutti lo attendono e la speranza ora è riaverlo nel pomeriggio. Maledetti viaggi di Victor che sono sempre complicati e lenti. Era già da verificare che potesse giocare col Genoa. Se torna insieme serata c’è da smaltire lo stress e il viaggio, quindi quella col Barcellona diventerà la sua notte»

ttualmente il giocatore è quindi in attesa di riprogrammare il suo itinerario di viaggio e riuscire a rientrare in giornata a Napoli. Ci sarebbe un volo da Istanbul nel pomeriggio che arriverà a Capodichino alle 18:15.

Il burrascoso rientro di Osimhen

Osimhen torna a Napoli oggi dopo la lunga assenza per disputare la Coppa d’Africa, ma quella che era un’assenza programmata e quindi normale per il calciatore nigeriano, si è trasformata in una piccola telenovela. Prima le notizie sui suoi problemi di salute non ben specificati e i dubbi sulle condizioni fisiche con cui sarebbe rientrato al Napoli, poi il rientro di Victor è slittato di qualche giorno. Insomma, intorno al ritorno di Osimhen si è creata grande ansia e aspettativa, complice il fatto che la formazione di Mazzarri non sta andando benissimo e c’è grande attesa per il ritorno dell’attaccante soprattuto in vista della doppia sfida Champions contro il Barcellona

Intanto il burrascoso rientro del calciatore ha sollevato anche dell’ironia, come la Gazzetta dello Sport dove nella rubrica del Rompipallone di Gene Gnocchi scherza così:

“Slitta ancora il rientro di Osimhen a Napoli, ma De Laurentiis rassicura tutti: «Mi ha garantito che tornerà il primo aprile»”.

