Nardi batte Djokovic a Indian Wells, il tennis italiano è diventato una corazzata.

Impresa di Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L’azzurro, numero 123 al mondo, 20 anno e 7 mesi, ha battuto in tre set il serbo Novak Djokovic, numero uno, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. È entrato nel torneo da lucky looser ossia grazie a una rinuncia.

Nardi è il nono tennista italiano a battere un numero 1 al mondo. Il sesto italiano di sempre a battere Novak Djokovic.

«Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera” dice Nardi che non si aspettava di batterlo. Già essere in campo era qualcosa di speciale: “Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere».

Ormai il tennis italiano è una corazzata. Ha vinto la Coppa Davis, Sinner è numero tre del mondo e in questo momento è il più forte di tutti. Dietro, anche tra le donne, più di qualcosa è cambiato.

IL TENNIS, COME LA VITA, TI DÀ SEMPRE UNA SECONDA POSSIBILITÀ Una settimana fa Luca #Nardi perdeva al turno decisivo delle qualificazioni contro Goffin e stava per mettersi su un aereo che lo avrebbe portato via da #IndianWells . Ma nel tennis esiste una seconda possibilità e con un po’ di fortuna si diventa lucky loser : il 20enne pesarese ha preso il posto lasciato liberato da Etcheverry che ha abbandondato per un infortunio al polpaccio destro. Nardi vince contro il cinese Zhang e si regala un giro sul Centrale con Sua Maestà Novak #Djokovic , il suo idolo. Dopo due ore e 20 minuti che difficilmente dimenticherà diventa il giocatore con la più bassa classifica ad aver mai sconfitto il serbo in un Masters 1000 o in uno Slam. Il punteggio recita 6-4 3-6 6-3. L’era del nardismo è ufficialmente iniziata.

