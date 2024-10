Kvara ha dieci partite per cambiare il suo destino (Corsport)

Kvara non ha giocato nella prima partita con la sua Nazionale, ma si gioca una fetta importantissima della sua stagione nello spareggio tra Georgia e Grecia per la qualificazione ad Euro 2024 che si disputeranno in estate.

Il Corriere dello Sport scrive “Khvicha nell’ultimo periodo, diciamo da quando è arrivato Calzona in panchina, ha ritrovato un bel po’ di smalto: contro il Barça al Montjuic e l’Inter a San Siro non ha brillato per niente, anzi, ma prima di questa parentesi grigia era riuscito a collezionare 4 gol in tre partite di campionato tra la doppietta rifilata al Sassuolo e i graffi sulla pelle del Toro e della Juve. Solo Osi come lui, in Serie A, in quel frangente: un amarcord in grande stile dei bei tempi dei gemelli. Poi, la pausa. Che però dovrà sbloccare in un clic, considerando che la Grecia non è il Lussemburgo (con tutto il dovuto rispetto), e l’Atalanta non ha mai fatto sconti finanche in amichevole. In sintesi: Kvara serve come il pane alla Georgia quanto al Napoli“.

Il suo avvio di stagione non è stato ai livelli dell’anno scorso, ma ha dieci partite a disposizione per cambiare rotta: “In una stagione piena di problemi di squadra, paradossi e situazioni al limite, Kvara non ha brillato come un anno fa ma è comunque arrivato in doppia cifra: 10 gol. Di certo ha subito il contraccolpo più degli altri, o quantomeno il suo rendimento ha risentito più di altri dell’altalena tecnico-tattica, dei cambi in panchina, dello sconforto generale subentrato come un fulmine nell’anima di un ambiente reduce dalla più sonora sbornia di pura gioia. Cose che capitano, li chiamano anche momenti di crescita, e Kvara nelle prossime dieci partite avrà la possibilità di cambiare il destino o quantomeno contribuire al cambio, al disegno di un futuro e di un’estate che all’improvviso potrebbe anche diventare magica”