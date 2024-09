Lo scrive So Foot che pubblica una carrellata di commenti negativi: “Ho visto una maglia praticamente uguale alla Decathlon a 5 euro”

Italia, per i social la nuova maglia di Euro2024 è “tra le più brutte della storia azzurra”

Giovedì Adidas ha svelato le maglie ufficiali di Euro2024. In Francia sono rimasti perplessi della reazione degli italiani. Infatti molti tifosi della Nazionale non hanno apprezzato la nuova maglia azzurra, secondo loro, troppo simile a quelle di bassa qualità che si possono trovare alle bancarelle.

A parlare della reazione degli italiani è So Foot. “Sotto il post ufficiale della Nazionale italiana su Twitter si sono accumulati nelle ultime 24 ore una serie di commenti negativi“.

E sotto l’immagine del commento che recita: “Ho visto una maglia praticamente uguale alla Decathlon a 5 euro“. O ancora: “Maglia molto bella per i banchi del mercato (dove in Italia vendono solo maglie false, ndr), ma quando annunceremo la maglia ufficiale?“. I diritti sulla nota del redattore sono tutti di So Foot.

La reazione alla nuova maglia dell’Italia per Euro2024

Basta fare un giro su Instagram per trovare conferme a quanto scrive So Foot. In questo modo diventa comprensibile lo stupore francese. Sui social si trovano anche cultori della maglia azzurra che ricordano i dettagli di Europei e Mondiali del passato.

Un utente scrive:

“Tra le peggiori maglie della storia della nazionale. Dozzinali. La maglia azzurra ha le righe Adidas disposte in modo inverso, così come sono danno origine alla bandiera ungherese. Se si volevano richiamare le maglie del 2006 perché applicare sui fianchi degli inserti bianchi e non blu navy come all’epoca? La maglia da trasferta potrebbe essere quella di una qualsiasi nazionale con bandiera verde-bianco-rossa, anzi mi sa più di Azerbaijan in trasferta con quel colletto azzurro. Perché non fare una maglia cromaticamente simmetrica, bianca con dettagli azzurri, evitando tutto quel verde e rosso (eccessivi)? Anche la font dei numeri è troppo basic, sarebbe stato meglio qualcosa di più particolare e studiato appositamente (si veda quella della Germania). Davvero tra le più brutte maglie della storia azzurra. Adidas questa volta ha fatto un pessimo lavoro“.

Sulla seconda maglia i commenti sono più brevi ma anche più spietati:

“Sembra una maglia di Lidl”

Le possibilità che la maglia della Nazionale piaccia a tutti sono le stesse che abbiamo di vincere gli Europei

“In Italia si sa, anche il calcio è politica. Ma per fortuna la politica è meno importante del calcio”. Parte così un pezzo di Luigi Mascheroni sul Giornale che spiega quanto sarà stato difficile scegliere la nuova maglia della Nazionale di calcio Italiana e ironizza su quelli che saranno i commenti

“Scegliere la maglia della Nazionale di calcio in un Paese in cui mettere d’accordo otto persone per l’asta del Fantacalcio è un’impresa, sa di epico. Le possibilità che piaccia a tutti sono le stesse che abbiamo di vincere gli Europei. Anche toccando ferro, molte volte”.

