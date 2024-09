Le possibilità che la maglia della Nazionale piaccia a tutti sono le stesse che abbiamo di vincere gli Europei

Il Giornale ironizza sulle possibili reazioni degli italiani: Accusando Federazione, sponsor, governo e Meloni nel migliore dei casi di nazionalismo, nel peggiore di sovranismo e in quelli più stupidi di fascismo

“In Italia si sa, anche il calcio è politica. Ma per fortuna la politica è meno importante del calcio”. Parte così un pezzo di Luigi Mascheroni sul Giornale che spiega quanto sarà stato difficile scegliere la nuova maglia della Nazionale di calcio Italiana e ironizza su quelli che saranno i commenti

“Scegliere la maglia della Nazionale di calcio in un Paese in cui mettere d0accordo otto persone per l’asta del Fantacalcio è un’impresa, sa di epico. Le possibilità che piaccia a tutti sono le stesse che abbiamo di vincere gli Europei. Anche toccando ferro, molte volte”.

Se in Italia è diventato un caso politico che il presidente del Consiglio sia andato ad una partita di rugby e abbia festeggiato la vittoria, cosa potrebbe accadere con la maglia della Nazionale di calcio in un Paese dove il calcio è padrone?

“Gli italiani, ai quali piace molto rispondere ad appelli a cui nessuno gli ha chiamati, diranno subito la loro. Accusando la Federazione, lo sponsor, il governo e la Meloni nel migliore dei casi di nazionalismo, nel peggiore di sovranismo e in quelli più stupidi di fascismo”.

