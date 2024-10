Iniesta nei guai con il fisco giapponese: deve restituire circa 4 milioni di dollari

Quando giocava in Giappone per il Vissel Kobe, lo spagnolo ha dichiarato 5,8 milioni di yen. Per le autorità però, avrebbe ricevuto circa 12,7 milioni.

Andres Iniesta è finito nel mirino del Fisco giapponese. Secondo le autorità nipponiche, l’ex giocatore del Barcellona avrebbe un debito di 580 milioni di yen, circa 3,7 milioni di dollari. Lo spagnolo dopo aver vinto tutto con il Barcellona, aveva deciso di trasferirsi al Vissel Kobe, in Giappone. Poi, dopo cinque anni, ha deciso di continuare a giocare negli Emirati Arabi, all’Emirates Fc. Adesso però, dopo un anno dal suo addio al paese del Sol Levanta, le autorità bussano alla sua porta. Nei prossimi mesi dovrà restituire circa 4 milioni di dollari.

Iniesta nei guai con il fisco giapponese

Iniesta oggi gioca nell’Emirates, squadra che milita nella massima competizione sportiva degli Emirati Arabi. Un anno fa però si trovava in Giappone, alle dipendenze del Vissel Kobe. Il giocatore nella sua dichiarazione dei redditi avrebbe dichiarato di aver guadagnato 5,8 milioni. Secondo le autorità però, Iniesta avrebbe ricevuto dal club circa 12,7 milioni. Da qui la richiesta da parte del fisco di restituire 580 milioni di yen più un supplemento per gli arretrati d’imposta accumulati.

Allo spagnolo si devono due baby boom: nove mesi dopo il gol Mondiale e nove mesi dopo quello al Chelsea

La Sueddeutsche ha intervistato Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona. L’Illusionista, così veniva soprannominato, completava il centrocampo del Barça di Guardiola insieme a Xavi, l’attuale allenatore e un certo Sergio Busquets. Oggi gioca negli Emirati Arabi Uniti, ma il cuore rimane a Barcellona. Ancor di più questa sera che si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Barcellona e Napoli.

Il quotidiano tedesco ha scritto che nove mesi dopo il suo gol al Chelsea (che fruttò la finale di Champions poi vinta) ci fu un baby boom in Catalogna.

Iniesta è entusiasta di come il tempo trascorso in Giappone lo abbia aiutato e abbia reso felice la sua famiglia. E sa più cose sulla felicità familiare di quanto potresti pensare. Perché alcuni dei suoi gol erano afrodisiaci: nove mesi dopo il gol contro il Chelsea ci fu un baby boom in Catalogna, e nove mesi dopo il gol della finale dei Mondiali 2010 in Spagna ce ne fu un altro. “È positivo portare nuove persone in questo mondo”, dice Iniesta e sorride come se vedesse non solo mille partite da professionista, ma anche mille bambini quando si guarda alle spalle e ripensa alla sua vita fino ad ora.

